Varaďova pardubická mise startuje: Věřím, že svedeme velké věci

„Tým je dlouho pospolu, loni vyhrál základní část a v sezoně v podstatě válcoval zbytek extraligy, vyjma slabšího období před play off,“ připomíná trenér Dynama Václav Varaďa, jenž se ambiciózního mužstva ujal na začátku letní přípravy po odvolaném Radimu Rulíkovi.

„Věřím, že když se vychytají některé detaily, dokážeme velké věci. Proto jsem tady. Vnímám, že tým je zralý na úspěch, ale je potřeba zůstat pokorný a mít respekt vůči ostatním soupeřům. Ti budou kvalitní a neporazí se sami,“ dodává 47letý kouč, jenž už ze střídačky dokázal dovést ke třem mistrovským titulům Třinec (2019, 2021 a 2022). Dnes v 18 hodin zahájí s Dynamem v enteria areně nový soutěžní ročník proti litvínovské Vervě.

Jak byste zhodnotil herní přípravné období?

Pro nás obnášelo utkání v Lize mistrů a hráli jsme vždy v obměněné sestavě. Prostor dostali hráči, kteří bojují o svá místa, lajny si sedají. Jsme rádi, že jsme tyto kvalitní zápasy mohli odehrát — včetně výborného Dolomiten Cupu v Itálii. Všechno nás to posílilo a je skvělé takové duely absolvovat před začátkem extraligy. Každý ze zahraničních soupeřů má svůj styl, každá cizí soutěž svoje specifika. V Lize mistrů šlo o hodně; dorazila spousta fanoušků, což nás hnalo k výkonu, který jsme chtěli. Viděli jsme v akci vícero hráčů, i k tomu to sloužilo. Příprava byla výborná. Cíl byl dát klukům šanci se před novým trenérem ukázat. Vídal jsem je předtím většinou jen jako soupeře. Někomu se loňská sezona individuálně až tak nepovedla, jiný ji měl dobrou. Ale tohle je pro ně nový, „fresh“ start. Každého jsem chtěl v přípravě vidět v akci. Musím tým poznat, abych s ním mohl pracovat — to je pro mě důležité.

Zamotal vám během ní někdo, koho jste dřív tolik neznal, v dobrém slova smyslu hlavu?

Spíš jsem sázel na spojení z loňské sezony. V útocích jsme se snažili vytvořit dvojice, které fungovaly, a k tomu doplnit hráče, o nichž jsme uvažovali na daná místa. Ale ti se pak třeba ukázali lépe jinde. Je fajn, že jsme ty kombinace vyzkoušeli — kdokoliv může „padnout“ se zraněním a my tam dosadíme hokejisty, kteří tu roli splní. Útoky i obrany si vyhrály svá místa. Na extraligu jsme nachystáni, ale samozřejmě nás mrzí zranění Martina Kauta. Ten potřebuje ještě nějaký čas, ale blíží se to, už je zpátky na ledě.

Společná kondiční příprava pardubických hokejistů odstartovala, dole dobře naložený nový kouč Václav Varaďa.

Na tiskovce se nemluvilo o cílech pro sezonu. Jaké si tedy dáváte?

Chtěli bychom hrát na špici. Všichni hráči pro to udělají maximum, náš trenérský štáb taktéž. Soupeři ale budou nepříjemní. Extraliga je posílená o řadu evropských hráčů, kteří se vrátili, jsou tu Češi z NHL... Teď nás čeká Litvínov, který má ve svém kádru určité změny. Každý bude „nabušený“, do startu bude mít plno energie. Uvidíme v play off, kde náš výkon musí být na hraně sebeobětování. Věřím, že uděláme všechno pro to, abychom se dostali co nejdál a aby v poslední den sezony končila i ta naše.

O extralize se opět hovoří jako o nejnadupanější soutěži za poslední roky.

Začátek bude hodně nervózní a vyrovnaný. Všechny týmy chtějí mít do sezony dobrý start a uhrát body, které jej zajistí. Bude to vypjaté. Kvalita mužstev se začne ukazovat kolem konce první čtvrtiny základní části, tam už bude poznat, kdo bude hrát o vršek. Maximálně se vynasnažíme, abychom tam byli.

Počítáte s tím, že se na vás všichni budou chtít vytáhnout?

Určitě nám to neudělají lehké. Je zřejmé, že hokej bude vyrovnaný s kýmkoli. Soupeřům budeme muset přizpůsobovat taktiku, abychom zápasy s nimi zvládli. Vidíme to u fotbalové Slavie. Přijede hrát k týmu na spodku soutěže a skončí to 1:0, protože nehledě na kvalitu kádru ji protivník nutí makat úplně nadoraz. Ale i ten si bude muset zasloužit, aby nám dal gól. Byl bych nerad, kdybychom to někomu dávali lacino. A my se na branky naopak museli nadřít.

Mít v mužstvu tolik hvězd je na jednu stranu určitě příjemná starost, ale na všechny se logicky nedostane stejná minutáž. Vy toho máte jako trenér spoustu za sebou. Přesto: Jak složité pro vás bude udržet v týmu správnou harmonii?

Tohle je kouzlo trenérské práce, těším se na to a beru to jako obrovskou výzvu. V mých očích má každý hráč v týmu svou roli, kterou od něj budu očekávat. Budu chtít, aby se všichni zlepšovali v tom, v čem jsou dobří. Někteří hráči to s prostorem na ledě trochu odnesou, ale o svou důležitost nepřijdou. Je „suprové“ mít zdravé čtyři útoky, na které se můžete spolehnout v útoku i v obraně.

Cítíte takhle na prahu sezony, že je mančaft správně nastavený na týmový úspěch?

Já sám jsem takhle nastavený. Je velký rozdíl hrát v pohodě, a na pohodu. Zakládám si na tom, abychom my byli v pohodě.

Chystáte se vymýtit z pardubické hry zbytečné fauly?

Jasně, i fauly a vyloučení jsou detaily, na kterých s týmem vždycky pracuju. Je dobrý faul, a špatný faul — jsou situace, které důrazný zákrok vyžadují. Proti některým týmům budeme muset hrát nadoraz, fyzicky. Forčekovat, dostat je pod tlak, být agresivní. Fauly s tím budou přicházet. Určitě se ale budu snažit eliminovat ty laciné v útočném pásmu, podrážení a tak. Je to jen o zodpovědnosti kluků vůči týmu, aby mu neubírali síly.

Také přesilovky loni v základní části i v play off výrazně haprovaly, přestože Dynamo hrálo pořád nahoře. Registroval jste v tom směru v přípravě posun k lepšímu?

Nevím, jak se tu loni připravovali na bránění soupeře při jeho oslabení. Trénujeme to tak, jak jsem o tom přesvědčený. Složili jsme formace, které jsou podle nás ty nejlepší možné. Je to o konečném sehrání se. V přípravě nám to tam v přesilovkách docela padalo, ale soupeři si v sezoně určitě nedovolí udělat proti nám pět, šest, sedm faulů. Síla na to, dát gól, tu nicméně je. Hodlám v hráčích budovat chuť v přesilovkách udeřit — zápasy se tam rozhodují.

Po titulu z roku 2022 jste si dal od trénování roční pauzu, absolvoval jste různé stáže a podobně. Prospěla vám?

Na jednu stranu bylo skvělé mít od hokeje takhle odstup. Užil jsem si přípravu na to, co mě čeká. Jsem ale zvyklý pracovat a hodně se na to těším. Pardubice jsou hokejové město a věřím, že naše spojení bude fungovat.

S Dynamem jste podepsal dlouhodobou smlouvu, ztotožňujete se tedy s vizemi klubu?

Samozřejmě. Jsou tu vize výstavby nové haly, dalšího posouvání organizace, tvorby kádru. To já ke své práci potřebuji. Jsem rád, že jsme našli společnou řeč a můžu tu být.

Slavící hokejisté Pardubic. Zleva David Musil, Lukáš Sedlák a střelec gólu David Cienciala.

Nenarazil jste někde s vlastními představami?

Snažil jsem se přesvědčovat lidi, kteří tu rozhodují, a vysvětlit jim, proč je třeba tu mít tohle, nebo tamto. Požadavky se taky neustále mění. Potřebujeme jet na zápas den předem, nebo ne? Do Ženevy třeba vyrazíme až v den zápasu, do Belfastu den dopředu. Hned potom nás čeká extraligový zápas tady, chtěli jsme to odložit, ale soupeř (Třinec) nesouhlasil. Takže asi budeme muset někoho nechat doma, abychom pak podali potřebný výkon.

Zamlouvá se vám idea postupného začleňování mladíků do A-týmu vedle ostřílených borců?

Kvůli tomu jsem v Pardubicích. Líbí se mi budovat něco dlouhodobého. Potřebuji poznat náš B-tým a jeho hráče, abych si dokázal vytvořit kostru. První tým je velmi zkušený a chce úspěch, ale v následujících letech přijde změna. Tam je otázka, kdo bude volný, kdo se vyklube v organizaci a koho jsme schopni posunout do extraligy tak, aby v ní pomohl. Vyžaduje to čas. Teď však máme v sobě vášeň a chtíč být nejlepší.

Jak tedy v současnosti plánujete s mladíky nakládat?

Chci jim dopřát velký prostor, vidět je v těžkých utkáních. V Lize mistrů to byly fantastické zápasy, mohli jsme je sledovat proti top týmům, které přijely v plné sestavě. Jsem za ně rád, že tuhle možnost dostali, budou se pak cítit lépe. Ukázali si, že tu soutěž můžou hrát, ale že taky ještě musejí pracovat. A dělat věci tak, aby předčili hráče, kteří už své místo mají. Přál bych si, aby jim to pomohlo.

Zúčastníte se v listopadu slavnostního zápasu legend?

Dostal jsem nabídku, že bych mohl, a to proti pardubickým hráčům. To pro mě bude speciální. Souhlasil jsem, ale budu muset trochu potrénovat. Sám sebe bych tedy trénovat nechtěl (úsměv). Rád bych byl totiž dostatečně nadupaný na to, abych ještě mohl hrát extraligu.