Životní zážitek, jiný vesmír. Jak Lehečka skolil Nadala, který ještě zadržel slzy

„Je úžasné sdílet kurt s takovou legendou. Místy předvedl, jaký je neskutečný hráč. Pro mě je to další ze splněných snů a zážitek na celý život,“ vyprávěl 22letý český tenista v pozápasovém rozhovoru.

Jen chvíli poté, co pokořil 22násobného grandslamového šampiona a jednoho z nejlepších hráčů historie. Navíc na antuce a v hlavním městě Španělska, kde z každého Nadalova pohybu šílely davy fanoušků.

Podporovatelé ho hnali i v úterý večer, snažili se mu dodat sílu potřebnou ke zdolání rozjetého českého ranaře. „Dvanáct tisíc lidí řvalo ‚Rafa, Rafa‘. Ani nevím, jak se mi to podařilo zvládnout,“ líčil Lehečka.

Avšak s kulisou i soupeřem si po bravurním výkonu poradil. „Ukázal jsem, že se mi v posledních dvou letech podařilo nasbírat nějaké zkušenosti, které jsem teď využil.“

Nadal sice už není tak obávaným protivníkem, ale v Madridu porazil mimo jiné světovou jedenáctku Alexe de Minaura, a tak může Lehečka brát jeho skalp jako jedno z nejcennějších vítězství v dosavadní kariéře.

A zatímco on se může chystat na čtvrteční čtvrtfinále se čtvrtým hráčem žebříčku Daniilem Medveděvem, levoruký Španěl se pustí do další práce. Z Madridu si navzdory porážce s o 15 let mladším sokem odváží pozitivní dojmy.

„Před měsícem jsem nevěděl, jestli ještě někdy budu schopný odehrát oficiální zápas, ale dokázal jsem se s Madridem rozloučit na kurtu a ukázat solidní úroveň. Že jsem tu mohl hrát, pro mě znamená opravdu hodně, udělal jsem pár kroků kupředu,“ vyznával se novinářům.

Bezprostředně po utkání mu organizátoři připravili krátký a dojemný ceremoniál, během nějž mu připomněli všech pět madridských titulů. Tenisový velikán se do vzpomínek zcela ponořil, jeho manželka, sestra i mnozí další diváci v ochozech si utírali zvlhlé oči.

Avšak sám Nadal se slzám ubránil.

„Bylo to velmi emotivní, ale moje kariéra pokračuje a já mám pořád cíle. V příštích týdnech uvidím, jestli je dokážu splnit,“ zdůvodnil, proč ještě nechtěl dát svým pocitům volný průchod.

Dodal, že jeho příští metou bude další podnik Masters v Římě, který začíná už příští týden. Až poté se rozhodne, jestli bude v dostatečné formě, aby se mohl s nejvyššími ambicemi vydat na Roland Garros.

„Ohledně účasti si pořád nejsem jistý. V Madridu jsem odehrál čtyři zápasy a odjíždím s mnohem lepším pocitem, než když jsem dorazil. Pořád je sice těžké si představit, že bych s touto úrovní dokázal velké věci, ale ve sportu se všechno může velmi rychle změnit.“

Ke grandslamu v Paříži a olympijským hrám na stejném místě upíná letos největší pozornost, ještě potřebuje připravit tělo na zápřah dlouhého tažení pavoukem. V pondělí totiž bojoval s Argentincem Pedrem Cachínem tři hodiny a o den později proti Lehečkovi místy nepůsobil příliš svěže.

„Můj soupeř hrál na velmi vysoké úrovni,“ ocenil českého mladíka. „I tak jsem ale byl konkurenceschopný, měl jsem pár malých možností, první set byl mým nejlepším od návratu na kurty. Potom jsem zažil malý pokles, což je ale po předcházejícím dlouhém zápase logické.“

Naznačil, že se možná ještě nejednalo o jeho poslední utkání v rodné zemi, neboť v září a listopadu se zde koná Davis Cup. Ve skupině finálového turnaje ve Valencii čeká domácí tenisty český výběr, Nadal by si tak mohl střetnutí s Lehečkou zopakovat.

Což by oba jistě uvítali. Španěl by dostal příležitost k odplatě, Čech by si zase znovu zahrál s ikonou, k níž vzhlížel.