Role digitálních služeb České televize bude posilovat, říká její nový ředitel

„Na iVysílání jsme od loňského roku uvedli nový původní seriál Adikts, který se stal naším dosud nejsledovanějším online first pořadem. Výrazně jsme posílili online akviziční pořady, mezi něž patří zahraniční seriály (například Most) nebo série českých i zahraničních filmů, které do naší videoplatformy přinesly miliony zhlédnutí,“ vyjmenoval generální ředitel České televize (ČT) Jan Souček.

Za úspěšný formát považuje také pořad What the Fact? uvedený také na YouTube České televize. „Ten má velmi širokou komunitu fanoušků, některé díly dosahují až 200 tisíc zhlédnutí. Nově jsme spustili samostatný YouTube kanál iVysílání, kde budeme nyní uvádět další podobné formáty,“ dodal.

Zároveň v průběhu letošního roku podle Součka veřejnoprávní televize spustí novou technologickou platformu pro přehrávání videa, která přinese vyšší stabilitu a lepší kvalitu přehrání.

„Česká televize má na své platformě dostupnou širokou nabídku video obsahu pro děti, a rádi bychom k jeho zpřístupnění v budoucnu nabídli jednodušší cestu,“ slíbil.

Před nástupem do funkce rovněž současný ředitel ČT řekl, že by rád otevřel debatu o přechodu iVysílání do režimu VOD platformy, k níž získá přístupové údaje pouze registrovaný plátce televizního poplatku.

„V tuto chvíli jsme před spuštěním analýzy tohoto projektu a budeme jej realizovat na základě výsledku otázky budoucího financování České televize. Ve variantě bez navýšení poplatku budeme zvažovat, zda některé části naší online nabídky zpřístupnit pouze uživatelům, kteří budou plátci TV poplatku,“ přiblížil Jan Souček.

Divizi ČT Digitální služby vede od října Jan Maxa. Ten ale v dubnu oznámil, že na konci června funkci opouští.