Nastupující ředitel České televize odhalí svůj tým i plány

Ve čtvrtek oznámil ukončení svého působení v České televizi ředitel divize korporátní vztahy, komunikace a obchodu Vít Kolář. Ten řídil i právní útvar, výzkum a sledovanost nebo bezpečnost a vnější vztahy.

V červenci oznámil odchod z funkce ředitel zpravodajství Zdeněk Šámal.

Jan Souček v červnu porazil ve třetím kole volby generálního ředitele veřejnoprávní televize současného ředitele Kavčích hor Petra Dvořáka. Od roku 2014 vedl brněnské studio České televize. Tam předtím sbíral i zkušenosti jako moderátor Dobrého rána z Brna a šéfdramaturg brněnského Centra zábavné tvorby.

Vystudovaný právník začínal v médiích v roce 1994 v TV Nova, poté pracoval jako redaktor a moderátor brněnského Rádia Krokodýl. Má zkušenosti i z Českého rozhlasu, prošel také dvěma PR agenturami.

Při prezentaci svého kandidátského projektu před Radou ČT například řekl, že by chtěl vytvořit jednotnou veřejnoprávní digitální zpravodajskou platformu, na které by se podílela Česká televize (ČT), Český rozhlas a Česká tisková kancelář, zlepšit komunikaci s Radou ČT, rozvinout platformu iVysílání či dokončit digitalizaci složek archivu ČT. Netají se tím, že by zvýšil koncesionářský poplatek.

