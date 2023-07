Zdeněk Šámal končí jako ředitel zpravodajství ČT. Odejde na konci září

„Náhradu už za sebe nevybírám,“ uvedl pro iDNES.cz šéf zpravodajství ČT a dodal, že sám neví, kdo ho ve funkci nahradí.

Souček, který se funkce generálního ředitele ČT ujme v říjnu, v podcastu Seznam Zpráv uvedl, že Šámal mezi svými lidmi ve zpravodajství svůj odchod avizoval už předem.

„Setkali jsme se před pár dny a mohu potvrdit, že jsme se na tomhle kroku shodli. Takže ano, Zdeněk Šámal opouští pozici ředitele zpravodajství ČT.“ uvedl Souček.

Kdo by mohl Šámala v čele zpravodajství nahradit, Souček neuvedl. Oznámit to chce na přelomu srpna a září. Jasné není ani to, zda nový šéf zpravodajství bude pocházet z ČT. „Skupina jmen, o kterých jsem uvažoval, tak obsahuje jména zvenčí i zevnitř,“ řekl Seznam Zprávám Souček.

Do tehdejší Československé televize přišel Zdeněk Šámal poprvé v polovině 80. let, začínal jako asistent kamery. Poté pracoval v televizi od roku 1991 jako redaktor a editor, v letech 1994 až 1998 působil jako stálý zpravodaj ČT v Rusku a od května 1998 byl šéfredaktorem zpravodajství ČT.

Z televize odešel v červnu 2000 poté, co odmítl odvysílat reakci vedení na novinový článek o údajném politickém tlaku na ČT. Důvodem jeho kroku přitom nebyl obsah, ale forma. Tehdejší generální ředitel Dušan Chmelíček poté Šámala odvolal pro hrubé porušení pracovní kázně. Následoval soudní spor o platnost výpovědi, který skončil poté, co se Šámal v srpnu 2003 do televize vrátil jako ředitel zpravodajství.

V mezidobí Šámal působil od srpna 2000 do dubna 2001 jako šéfreportér časopisu Týden, odkud přešel do slovenské zpravodajské televize TA3, kde byl do února 2003 šéfredaktorem zpravodajství. Před návratem do veřejnoprávní televize byl od února do července 2003 zástupcem šéfredaktora časopisu Instinkt.

Jeho druhá etapa v České televizi, během níž se podílel na zrodu zpravodajské stanice ČT24, skončila v prosinci 2007, z postu ředitele zpravodajství veřejnoprávní televize zamířil do televize Nova, kde rok a půl působil jako šéf internetového zpravodajství. Od července 2009 až do jejího náhlého konce v lednu 2011 vedl jako generální ředitel zpravodajskou televizi Z1. Následně působil jako programový ředitel pražské televize Metropol.

Českou televizi čeká letos na podzim změna v nejvyšším vedení. Novým generálním ředitelem byl počátkem června zvolen ředitel brněnského studia ČT Souček. S 11 získanými hlasy porazil dosavadního šéfa ČT Petra Dvořáka. Souček se funkce ujme 1. října, kdy Dvořákovi vyprší druhé funkční období.

Šámal v roce 2003 jako ředitel zpravodajství spoluzakládal zpravodajský kanál ČT24, v nadcházejících letech vystřídal několik médií. Do ČT se jako ředitel zpravodajství vrátil v roce 2011 poté, kdy ho přemluvil nyní končící generální ředitel Petr Dvořák.