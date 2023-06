Jste člověk minulosti, vytkl Dvořákovi při volbě místopředseda Rady ČT

Stávající šéf Petr Dvořák, ředitel brněnského studia ČT Jan Souček, bývalý šéf televize Prima Martin Konrád, kreativní producent v ČT Jan Štern a krizový manažer Pavel Hřídel. To je výčet pěti z původních třinácti lidí přihlášených do konkurzu, kteří prošli do „finále“.

Jednání začalo v devět hodin. Jako první provedli členové rady los. Nejdříve prezentoval svou vizi současný ředitel ČT Petr Dvořák. Po něm bude postupně mluvit Jan Souček, Martin Konrád, Jan Štern a Pavel Hřídel.

„Chci, aby Česká televize udržela vysokou kvalitu. A připravit i mnoho změn. Ať už posílení regionů nebo iVysílání. Nabízím zkušenost nejdéle sloužícího ředitele, který prokázal, že umí řídit a dodržovat strategické cíle. O mandát žádám potřetí a naposledy,“ sdělil ve svém projevu Dvořák.

Vize kandidátů: Petr Dvořák: založíme redakci krizového zpravodajství

postavíme nové studio v Ostravě

dostavíme zpravodajské zázemí na Kavčích horách v Praze

vytvoříme sdílený televizní program Další kandidáti zatím vize neprezentovali.

Ve svém projevu zmínil i stavbu nového studio v Ostravě. Do dvou let chce Dvořák vytvořit také sdílený televizní program, kde dostanou prostor i dokumenty. Zmínil i rozvoj iVysílání, které má být mezi třemi nejlepšími platformami tohoto druhu v ČR, nebo pokrytí významných sportovních událostí v příštím roce.

Neprůstřelná vesta ve skříni

Tři hlavní investiční projekty jsou podle Dvořáka dostavba zpravodajského zázemí na Kavčích horách v Praze s náklady kolem 250 milionů korun. Dále pak výstavba nového studia v Ostravě za 360 milionů a dodatečné investice do koprodukce českých filmů, respektive do regionální tvorby.

„Založíme redakci krizového zpravodajství,“ doplnil Dvořák. Jednalo by se o takzvanou virtuální redakci, ve které by působili proškolení redaktoři, kteří by fungovali v situacích jako je válka nebo přírodní katastrofa.

„Měli by ve skříni neprůstřelnou vestu a v případě vypuknutí války by ji jen vytáhli a jeli na místo,“ řekl Dvořák. V programové části by se Dvořákovi líbila revize a vytvoření nových editorských funkcí.

Důležitá je pro Dvořáka také diverzita. „Chci udělat analýzu a zjistit jestli nezanedbáváme některé cílové skupiny,“ sdělil Dvořák. Zmínil také, že má ČT díky dobrému hospodaření oproti předpokladům na svých účtech o miliardu korun více, než bylo v původních plánech.

Nějakou dobu je tak podle Dvořáka schopna fungovat v úsporném režimu. Úspory by se musely hledat třeba u velkých sportovních událostí, podobně jako ČT odprodala část práv na MS v Kataru TV Nova. Vedlo by to v důsledku k omezení přenosové techniky ČT a tím i ke snížení počtu zaměstnanců. „Takové změny jsou ale nevratné, vrátit ČT na současnou úroveň by si vyžádalo několik let.“

V plánu má současný ředitel také dvojprogram: přes den regiony, večer archiv ve stylu ČT3. Po vzoru ČT Sport Plus zavede také webový kanál ČT Art Plus a sdruží všechny online aktivity pod ČT Digital.

Jste člověk minulosti

Místopředseda rady Petr Šafařík Dvořáka kritizoval a označil ho „člověkem minulosti“. Vyčetl mu, že zmíněné změny nebyly provedeny dříve. Petr Dvořák by podle radního nejen neměl kandidovat, ale už by ani delší dobu neměl být ve funkci. Šafařík argumentuje článkem z A2larmu, který se zastával Hany Lipovské.

Vyčetl současnému řediteli mimo jiné také kauzu Marka Wollnera či výkon ČT při prezidentské volbě, respektive Superdebatě. Moderátorský výkon Martina Řezníčka označil za debakl a jeho opětovné nasazení do debaty označil za „manifestaci nesoudnosti“.

Radní Martin Doktor označil Šafaříkovo vystoupení za exhibici. Radní Tomáš Řehák poznamenal, že nyní je prostor pro dotazy na kandidáty, ne pro diskusi radních. Místopředseda Ježek se distancoval od všeho, co Šafařík řekl.

Xaver: proč začerňujete smlouvy?

Radní Luboš Xaver Veselý se Dvořáka ptal také na začerňování některých smluv České televize. Vyčetl mu také fakt, že ředitel teprve nyní navrhuje aktualizaci pravidel chování redaktorů ČT na sociálních sítích.

Podle Dvořáka ho k aktualizaci pravidel inspiroval případ BBC a GAryho Linekera. K začerňování smluv uvedl, že si to často přeje také druhá smluvní strana a že ČT vždy postupuje dle zákona.

Jedním z hlavních témat kolem ČT jsou koncesionářské poplatky. Nově by se měly platit i za chytré telefony, tablety nebo počítače. A také by se měly zvýšit, počítá s tím mediální novela ministerstva kultury. Uchazeči se shodnou na tom, že by televize měla šetřit.

„Kdyby se navýšil poplatek o 45 korun, rozpočet ČT by se rázem zvýšil o dvě miliardy. Investovat bychom mohli i do mnohem více projektů,“ konstatoval Dvořák.

„Pokud k současnému počtu poplatníků přidáme, dejme tomu, ještě dalších půl milionu lidí a poplatek by byl těch 180 korun, tak by to byla adekvátní stabilizace financování České televize. To B k tomu je, jestli k tomu bude ještě inflační doložka. Protože bez té televizi nebo rozhlas znovu brzy vystavíme stejné situaci, v jaké jsou dnes. Tedy že se zafixuje jeden konkrétní výnos na bůhví jak dlouhou dobu,“ řekl MF DNES Souček.

Kavčí hory jako památka?

A Martin Konrád k tomu doplnil: „Žijeme v digitálním světě. Vázat se jen na televizní obrazovku je už dneska nesmysl.“ Jediný Jan Štern by okruh poplatníků nerozšiřoval.

Koncesionářské poplatky Poplatek za rozhlas dnes vyjde na 45 Kč měsíčně, televize na 135 Kč.

V zákoně č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích je stanoveno, že poplatky za televizi a rádio hradí domácnost, která vlastní přijímače. Není přitom nutné je využívat.

Bez ohledu na to, kolik rádií nebo televizí kdo vlastní, vždy platí pouze za jednu televizi a jedno rádio. Takto navíc platí vždy jedna osoba v domácnosti, platby za jednotlivé přijímače se mezi členy domácnosti nerozpočítávají.

Základním zdrojem financování České televize jsou právě poplatky. Do budoucna by se ale mohlo změnit i to. Jak Konrád, tak Souček uvažují o úsporách v provozu areálu ČT na Kavčích horách v Praze.

„Dnes ve své podstatě nedává ekonomický smysl ho provozovat,“ řekl exředitel Primy s tím, že on by byl pro prohlášení hlavní ikonické budovy ČT za památku. Předal by ji památkovému ústavu nebo technickému muzeu. „Další dvě budovy, tedy zpravodajství a takzvaný rohlík, bych komerčně pronajal,“ doplnil Konrád. Pro ČT by postavil úplně novou budovu.

Volba se může posunout

Podle podmínek schválených Radou ČT musí být uchazeč mimo jiné vysokoškolák, mít manažerské a osobnostní předpoklady, znát aktivně jeden světový jazyk a mít negativní lustrační osvědčení. Součástí přihlášky je i koncepce rozvoje a fungování televize po dobu jeho funkčního období v rozsahu pěti až deseti stran.

Kandidáti, kteří postoupili do závěrečného kola výběrového řízení, budou mít ve středu osobní prezentaci svého projektu a k zodpovídat jednotlivé dotazy členů rady. Na základě souhrnu všech získaných informací Rada ČT následně rozhodne v tajném hlasování o vítězi výběrového řízení.

Pokud se rada na vítězi neshodne, jednání bude přerušeno. O časovém úseku přerušení rozhodnou samotní radní, zákon je v tomto ohledu nijak neomezuje.

Systém volby by se do budoucna mohl změnit. Podle vládní novely, která má platit od října, by se počet členů Rady ČT zvýšil z 15 na 18. Nově by třetinu z nich volili senátoři. To ale kritizuje opozice, podle níž to povede k tomu, že se Rada ČT rozšíří právě o členy volené Senátem, kde mají vládní strany výraznou většinu.

Stínová ministryně kultury Jaroslava Pokorná Jermanová z ANO uvedla, že tímto způsobem chce vláda upevnit současné vychýlení veřejnoprávních médií ve prospěch vládní koalice. Podle ministra kultury Martina Baxy (ODS) novela naopak posílí nezávislost veřejnoprávních médií.