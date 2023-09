V pátek proti Litvínovu to musí explodovat, nabádá pardubický útočník Hyka

Když přijde v kabině pardubických hokejistů řeč na módu, zraky všech hráčů se začnou upínat k Tomáši Hykovi. Otázku, jak se líbí dresy pro novou sezonu, tak nemohl dostat nikdo jiný.

„Jsou hezké, líbí se mi. Možná je tam na mě trochu moc reklam, ale je to, jak to je. Kdybych si mohl vybrat, tak se mi víc líbí červená varianta, ale bílá taky není špatná,“ porovnával Hyka v rozhovoru pro iDNES.cz.

Mohla kabina mluvit do volby, zda hrát doma v tmavé nebo světlé sadě?

Moc šancí nebylo, prostě nám řekli, že budeme hrát v bílých dresech. Klub to rozhodl za nás, ale tyhle věci jsou úplně jedno.

Jasně, zajímají vás jen výhry. Na úvod přijede Litvínov s Ondřejem Kaše, Liamem Kirkem...

Litvínov loni nechytil začátek, ale postupem času hrál velice dobře. Letos ještě hodně kvalitně posílil a bude to boj. Víme, co nás čeká a musíme se na to připravit. Vyladit poslední detaily, aby to v pátek explodovalo a začali jsme za tři body.

Sezona pro vás začala už v srpnu Ligou mistrů, opravdový vrchol ale přichází teprve teď?

Určitě. Liga mistrů je skvělou konfrontací se zahraničními týmy a chtěli jsme vyhrávat, ale pořád je to tak nějak příprava. Na ostro začínáme v pátek a všichni se na to strašně moc těšíme. Bude to velké a těžké.

Ani pro fanoušky nepřipadá v úvahu nic jiného než výhra. Zápas s Ilvesem (1:3) se nesmí opakovat.

S Ilvesem to bylo vůbec první utkání. Nešly nám nohy a celkově se nám nehrálo dobře, v těch dalších zápasech už jsme se do toho dostali. Víme, co potřebujeme hrát, tým zůstal stejný, takže pokud se budeme držet plánů, budeme utkání vyhrávat.

Koho byste si s Lukášem Sedlákem vedle sebe představovali do první lajny?

Nevím, jak je na tom Martin Kaut, ale asi ještě pár zápasů nebude k dispozici. S Davidem Ciencialou nám to sedělo už na konci loňské sezony a i teď v přípravě jsme ukazovali, že hrajeme velice dobře, takže by tam v pátek měl být on. A dál to záleží na trenérech.

Ti si vás na konci otevřeného tréninku před novináři přivolali velmi blízko do středového kruhu, nechtěli být slyšet?

Co se stane na ledě, tak tam zůstane. (usmívá se) Já osobně ani nevěděl, že novináři dorazí, ale kouč určitě jo, takže se podle toho zařídil.