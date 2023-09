Will o druhé výhře, řehtání i Varaďovi: Podřídíme se mu, ať se děje cokoli

V Kladně jste poprvé v sezoně prohrávali.

I to se může stát a my na to musíme umět reagovat. Myslím, že jsme právě ukázali sílu v tom, že jsme hráli pořád dobrý hokej. A otočili jsme díky důrazu do brány a výborným střelám od obránců, respektive od Čerešňáka, který tam puk dvakrát hodil a byly z toho dva góly. Důležitá výhra, tady se nebude vyhrávat jednoduše, Kladno je hodně nepříjemné, dobrý soupeř, bruslivý.

Znovu přišel ve druhé třetině váš výpadek. Proč?

Máte pravdu, že i s Litvínovem jsme ho ve druhé třetině měli. Důležité ale je, že najdeme cestu k výhře. Výpadek se prostě může stát a my jsme dost zkušení, abychom si s tím poradili, abychom to zlepšovali v průběhu sezony a aby v jejím závěru už nebyly absolutně žádné výpadky a my jeli jako stroje.

Jak se udržujete v provozní teplotě? V první třetině jste musel krýt jen šest střel, ale tu klíčovou Klepišovu jste vyrazil.

Je to naše práce. S naším týmem a naším stylem hokeje, který chceme hrát, to takhle bude. Bude tam minimum střel, a když už něco, musím tým podržet a chytit to. S Milanem Kloučkem jsme na to připravení. A je paráda, že máme tak dobrý tým před sebou. Moje práce je být soustředěný celých šedesát minut a kdykoli to půjde, dát klukům šanci zákrokem, abychom mohli třeba odskočit nebo si pomoct.

Jste stoprocentní, ve středu vás čeká hit na Spartě. Jaký bude?

Liga je celkově velmi dobrá, i v Kladně to byl výborný hokej, pohledný, agresivní. Se Spartou to bude třaskavé jako vždycky, v Praze bude spousta našich fanoušků a já se na to těším.

Hokejisté Pardubic slaví gól vstřelený Kladnu.

Berete to jako první souboj dvou největších favoritů soutěže?

Vnímám to. Takhle to asi je, takhle se o tom mluví. Ještě nás ale čeká padesát zápasů v základní části, hrozná porce. A je skvělé se hned potkat se Spartou a otestovat se. Jsem přesvědčený, že utkání bude plné emocí a hokej bude takový, jaký fanoušci očekávají.

Kromě vítězného pokřiku zněl v kabině i další. O co šlo?

Máme rituál, kdy předáváme koňskou ohlávku pro námi zvoleného hráče utkání, který musí zařehtat. Dali jsme to Honzovi Mandátovi, který odvádí neskutečnou práci. Je to dříč, mám z něj hroznou radost. Přeji mu, aby se svojí poctivostí dostal tam, kde v Česku skončil. Má našlápnuto výborně, je to skvělý kluk, rozumný, chytrý. Zaslouženě jsme si ho zvolili hráčem utkání, blokuje střely, dohrává souboje, je poctivý.

Jak se tým sžil s trenérem Václavem Varaďou?

Pan Varaďa je výborný trenér, má obrovské úspěchy v Česku a my se mu podřídíme, ať se děje cokoli. My chceme mít ty úspěchy taky. Chceme tady vybudovat něco, co už dokázal vybudovat v jednom týmu. Jsem nadšený, jakým krokem se vydává celá organizace do budoucích let, to mi dělá obrovskou radost.