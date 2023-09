Pardubický útočník Poulíček: Někdy se musíte nechat trefit

Po dvou extraligových kolech má na kontě dvě trefy. Tou druhou v neděli rozhodl o vítězství Pardubic 3:1 v Kladně.

„Celý zápas byl ale hrozně urputný. Kladno mělo výborný pohyb a dohrávalo nás po celém hřišti, bylo tak těžké si vytvářet nějaké šance. Museli jsme hrát jednoduše přes beky a tečovat střely do brány,“ popisoval Poulíček v rozhovoru pro klubový YouTube kanál.

A přesně tak se prosadil. Na konci druhé třetiny zaclonil výhled jinak výtečnému brankáři Kladna Adamu Brízgalovi a tečoval za něj tou dobou už druhé nahození od Petera Čerešňáka. Poulíček se totiž trefil jen čtyři minuty poté, co akci jako přes kopírák zakončil Tomáš Zohorna a otočil vývoj zápasu na 2:1 pro Pardubice.

„Jsme rádi, že nám to takhle dvakrát vyšlo. Pomohlo nám to nabudit sebevědomí a dostat zápas do vlastních rukou. Kladno muselo začít tvořit a my mohli zvolit jinou taktiku,“ přemítal Poulíček.

Do té doby Kladno pardubické hráče trápilo, od 32. minuty po trochu šťastné trefě Martina Procházky vedlo 1:0 a dokázalo využít své malé kluziště.

„Nám nezbylo než se tlačit do brankoviště. Tlak do brány je v takovém zápase rozhodující. Možná to pro fanouška nebylo úplně hezké, ale musíte se kousnout a jít se nechat trefovat střelami od modré. A doufat, že se něco odrazí,“ pokračoval Poulíček.

Daleko víc asi diváky bavila jeho páteční trefa do sítě Litvínova. Od Roberta Říčky dostal na zlatém podnose přihrávku před prázdnou bránu a v klidu uklidil puk na 5:1.

Pardubice mají po dvou kolech očekávaných šest bodů, daleko těžší prověrka ale přijde ve středu. Dynamo v 18.30 nastoupí na ledě Sparty, která je taktéž považována za favorita na titul.