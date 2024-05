Vrchlabská nemocnice investuje ve velkém, rozšíří oddělení za desítky milionů

V přízemí hlavní nemocniční budovy vzniká oddělení následné intenzivní péče. Následná rehabilitační péče s deseti lůžky se přestěhovala do nejstarší nově zrekonstruované budovy areálu, v části, kde dříve bývaly kanceláře a sklady. Kompletní rekonstrukce začala loni na podzim a skončila v dubnu. Většinou se tu zotavují ortopedičtí pacienti po náhradách kyčelních a kolenních kloubů.

„Další skupinu tvoří pacienti po zlomeninách krčku, obratle nebo kotníku, máme zde také pacienty po cévních mozkových příhodách. Délka pobytu, kterou na oddělení stráví, je hodně individuální. Ideální doba pro pacienta po ortopedické operaci jsou dva týdny,“ uvádí ředitel vrchlabské nemocnice Michal Mrázek.

Jednou z novinek, která na podobných pracovištích zatím není standardem, je stropní závěsný systém. „Umožňuje pacienta u lůžka zavěsit do sedáku a převést například do asistované koupelny. Sestrám to velmi usnadňuje práci,“ poznamenává ředitel.

Kromě lůžkové části je zde také rehabilitační místnost s přístroji a polohovatelným lehátkem.

„Výhodou je, že tady můžu s pacientem provádět cviky, které bychom na lůžku dělat nemohli. Terapie je tak daleko odbornější,“ uvádí fyzioterapeutka Petra Baudyšová.

Ve druhém křídle vznikl nový trakt s rehabilitační ambulancí vybavenou špičkovými přístroji, jako jsou vysokoindukční magnetoterapie, fokusovaná rázová vlna nebo výkonný laser. „Zdravotní sestry se mohou věnovat dvěma přístrojům najednou. Díky tomu na ambulanci ošetříme o dvacet procent pacientů více než dříve,“ říká Michal Mrázek.

Víc lůžek pro chronické pacienty

Rehabilitační ambulance se do spodní části areálu přestěhovala z přízemí hlavní budovy, kde se uvolnilo celé patro. Sídlit tam bude nové oddělení následné intenzivní péče (NIP), které dosud slouží ve třetím patře. Určené je pro pacienty po neurochirurgických operacích, cévních mozkových příhodách nebo těžkých úrazech, jejichž stav vyžaduje trvalou podporu základních životních funkcí, například na umělé plicní ventilaci.

Nemocnice Vrchlabí Bývalou Česko-německou horskou nemocnici Krkonoše koupila v roce 2016 investiční skupina Penta. Nemocnice má 120 lůžek, pracuje zde 240 zaměstnanců. Díky své poloze a blízkosti lyžařských středisek se specializuje na traumatologii a chirurgii. Od roku 2017 v zimní sezoně provozuje na dojezdu sjezdovek ve Svatém Petru Medical Point. V roce 2021 nemocnice otevřela nové ortopedické oddělení. Od roku 2022 je součástí skupiny Penta Hospitals také vrchlabská klinika Ansa specializující se na jednodenní chirurgii, ortopedii a estetickou medicínu.

Úplnou novinkou bude pět lůžek dlouhodobé intenzivní lékařské péče (DIOP), která představuje mezistupeň mezi NIP a následnou péčí. Ve vrchlabské nemocnici takové pracoviště dosud scházelo.

„Budou zde pacienti, kteří samostatně dýchají pomocí tracheostomie, ale je u nich stále porucha vědomí. V Královéhradeckém kraji je těchto lůžek dlouhodobě nedostatek,“ vysvětluje ředitel.

Stavební práce v hlavní budově už začaly, potrvají do konce září. Počet lůžek určených pro chronické pacienty ve vrchlabské nemocnici se díky tomu zvýší o patnáct.

V letošním roce nemocnice navíc dokončí rekonstrukci biochemických laboratoří, částečných úprav se dočká oddělení chirurgie a v plánu je oprava komunikací v areálu. Do budoucna by nemocnice podle ředitele chtěla vybudovat další operační sály. Zdejší lékaři ročně na dvou sálech provedou okolo 1500 operací. Počet zákroků za posledních pět let stoupl o třetinu.

„V poslední době zažíváme velký přísun pacientů a v podstatě jsme už nyní na hraně kapacity. Dva sály nás v dalším rozvoji limitují,“ naznačuje Michal Mrázek.