Třineckým hokejistům se prezidentský pohár vzdaluje

Mohou se ještě Třinečtí v posledních devíti kolech na první příčku probojovat? „Reálné to je, když se podíváme, o kolik bodů se ještě hraje. Ale my se musíme spíše soustředit na naši hru a nedívat se, kdo je před námi, kdo za námi,“ řekl třinecký útočník Tomáš Marcinko.

„O prvním místě rozhodnuto není. Pořád je do konce devět kol a hraje se až do posledního zápasu,“ podotkl třinecký útočník Erik Hrňa.

„Na každé další utkání se připravíme stoprocentně, ale jak to dopadne po padesáti dvou kolech, se uvidí,“ uvedl třinecký trenér Marek Zadina.

Oceláři si uvědomují, že musejí pečlivěji bránit a zlepšit zakončení, s nímž mají problémy celou sezonu.

„Všechno je o tom, abychom se my snažili být lepšími. To se projeví ve hře a následně i na výsledcích. Sami jsme se už dříve přesvědčili, že to funguje,“ řekl Marcinko.

Odmítl, že by úterní výkon Třince ovlivnila důležitost duelu, přiblížit se prvnímu místu. „To by nás mělo naopak vyhecovat. Nikdo nebyl svázaný tím, že bychom se měli dotáhnout na soupeře,“ uvedl Tomáš Marcinko. „Jasně. Jedním okem asi každý sleduje tabulku, ale na druhé straně se musíte soustředit jen na svůj výkon.“

Uznal, že Oceláři se na góly nesmírně nadřou. V minulých pěti kolech dali v průměru 2,2 gólu na zápas. „Všechno je o práci a pozitivním myšlení,“ tvrdí Marcinko.

Třinečtí po středeční prohře klesli na třetí místo, a aby nešli ještě o příčku níže, musejí v pátek se čtvrtým Hradcem Králové urvat nejméně bod.

„Z porážky s Libercem se musíme poučit a oklepat, protože zápasy jdou rychle za sebou,“ řekl třinecký trenér Marek Zadina.

„Je jedno, kdo s kým hraje. Všechny zápasy jsou těžké a musíme se na ten další zkoncentrovat a zvládnout ho,“ řekl Erik Hrňa. „Potřebujeme zlepšit obranu a hlavně zakončení. To nám moc nejde. Dáváme málo gólů. Více se musíme cpát do brány. I v tréninku, a přenést to do zápasů.“

Tomáš Marcinko podotkl, že si musejí utkání s Libercem zanalyzovat. „Ale byly tam i dobré věci. Bohužel ne vždy z nich padl gól. Na nich musíme stavět,“ uvedl Marcinko. „Musíme pracovat na obraně, od té se vždy začíná. Čím lépe budeme bránit, tím více šancí budeme mít.“

Marcinko převzal roli kapitána, jelikož Lukáš Krajíček a Martin Adamský jsou zranění. Oba, stejně jako David Cienciala, by měli týmu chybět i v nadcházejících dvou domácích kolech.

„Je nás tady více starších hráčů, kteří by roli kapitána mohli mít. Nijak neřešíme, kdo jím je, ale kluci, kteří jsou zranění, nám chybějí,“ řekl Marcinko. „Přesto pořád máme dost silný tým, takže když z něj někdo vypadne, jsou tu další hráči, kteří musejí zaskočit. Je to šance pro nás ostatní a o to víc musíme bojovat a makat i za marody.“