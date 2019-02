Hrubec o třineckém trápení: Musíme hru zjednodušit, víc střílet

Třineckým změny útoků nepomohly. Dál klesají Oceláři promíchali útoky, ale nepomohlo jim to. V pátečním 44. kole extraligy prohráli s Hradcem Králové 1:5. A v tabulce dál klesají. Ve středu se propadli na třetí příčku, v pátek na čtvrtou. Přitom před šesti koly byli první... „Musíme si v kabině promluvit, tohle není náhoda. Náš herní projev není dobrý. Někdy vám góly napadají, někdy hrajete hůř, podrží vás gólman a není to tak špatné, ale dneska to bylo hrozné. Ve všech směrech,“ řekl třinecký útočník Jiří Polanský. „Kluci začali velmi bojovně, měli jsme v úvodní třetině převahu, jenže se trápíme s koncovkou. Nedáváme branky a laciné dostáváme,“ řekl třinecký trenér Václav Varaďa. Oceláři sice stačili za pouhých 35 vteřin po první brance Hradce Králové vyrovnat, jenže pak už se netrefili. „I když jsme po dvou třetinách prohrávali, pořád to byl otevřený a vyrovnaný hokej,“ uvedl Varaďa. „V poslední části jsme chtěli všechno dávat jednoduše před bránu a pokusit se dát nějaké góly z ošemetných situací, jenže Hradečtí nám dali dva góly a rozhodli.“ Ve 47. minutě Polanský, z tribuny se zdálo, že čistým hitem, srazil Bicevskise. Sudí ho vyloučili za zásah do hlavy a oblasti krku na 2 + 10 minut. A Paulovič v přesilovce dal pátý gól hostů. Jiří Polanský nechtěl spornou situaci komentovat. A ani nemohl, jelikož hokejisté se po utkání nesmějí k sudím vyjadřovat. To, že Oceláři změnili složení útoků, bylo podle Jiřího Polanského správným impulzem. „Čtvrteční trénink, byť to zní po takové prohře zvláštně, byl skvělý,“ řekl. „Byli jsme oživení. Jenže vstoupíme do zápasu a ve druhém střídání dostaneme branku... Těšil jsem se na souhru s Martinem Růžičkou, kdysi jsme spolu hráli, a teď to vůbec nebylo takové, jak jsem si představoval. Bylo to hodně poznamenané první brankou, která vás strašně dostane dolů.“ Třinečtí nynější sérii tří domácích zápasů během pěti dnů zakončí v neděli od 15.00 s Kometou Brno.