Třinečtí hokejisté mají volno a dostali jasný pokyn: ležet doma

Hudáček: Musíme se dívat nahoru K nedělní výhře 3:0 nad Mladou Boleslaví útočník Libor Hudáček pomohl třineckým Ocelářům gólem, který musel potvrdit videorozhodčí, neboť puk se do branky odrazil od jeho nohy. Byla to 11 trefa Hudáčka v tomto ročníku extraligy, čímž se dotáhl na Marko Daňa a gól ztrácí na nejlepšího třineckého střelce Martina Růžičku. „Důležité bylo, že jsme zápas s Boleslaví dotáhli k výhře, navíc po tom, co jsme se minulých pět zápasů trápili a nedařilo se nám dávat góly,“ řekl Hudáček. Vnímali jste duel s Mladou Boleslaví, která na vás ztrácela jen dva body, i jako souboj o čtvrtou příčku?

Jasně. Každý ví, o co hrajeme. Je to pro nás v podstatě play off, takové zápasy musíme zvládat, ne jako ty předchozí. Bylo ale cítit, že máme v kabině nějakou marodku. Máte za sebou polovinu základní části. Jaká byla?

Po horším začátku jsme se odrazili a měli vítěznou šňůru. Teď jsme zase trochu spadli, ale víme, že nemáme všechny hráče, za marody zaskakují mladí. K tomu hrajeme na šest obránců a ti toho také mají plné kecky. Je to náročné a pak nám někdy v závěru chybějí síly, proto jsme některá utkání prohráli. Je čtvrtá příčka dobrá výchozí pozice do další části soutěže?

No... Těžko to teď hodnotit. Ale ztratili jsme zbytečně hodně bodů. Nezvládli jsme oba zápasy s Olomoucí, což nás štve. Ale nic. Musíme se dívat nahoru, abychom týmy před námi doběhli.