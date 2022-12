Třinečtí hokejisté dolaďují návrat beka Rotha a v závěru roku je čeká zápřah

Hned ve čtvrtek se oba moravskoslezské celky utkají spolu. Derby v Ostravar Aréně začne v 17.30 a podle informací z vítkovického klubu zbývá zhruba už jen tisíc vstupenek.

Oceláři tento týden dotahují návrat obránce Vladimíra Rotha, který za ně do roku 2020 odehrál osm sezon a v roce 2019 vstřelil rozhodující gól v šestém finálovém utkání extraligy s Libercem.

Momentálně je hráčem prvoligové pražské Slavie. Byť za ni včera proti Litoměřicím nenastoupil, ve středu by měl odehrát duel proti rezervě Pardubic.

V třinecké sestavě se zřejmě objeví až o Vánocích, kdy Oceláři 26. prosince od 17.00 hostí Kometu Brno. Tento rok Třinečtí završí 28. prosince (18.00) v Kladně a dva dny nato doma od 17.00 s Libercem.

Holaň: Nesmíme polevit

Trenér Vítkovic Miloš Holaň

Vítkovičtí příští týden ve středu od 17.30 hostí Mladou Boleslav a v pátek pojedou do Olomouce (18.00). „Nesmíme polevit,“ burcuje vítkovický trenér Miloš Holaň svůj tým, který vévodí extralize. „Kdo se na nynější zápasy kolem Vánoc a Nového roku, a je jich docela dost, pořádně připraví, hodně získá. Kdo ne, ztratí. Bude to znovu boj o každý bod, o každý kousek ledu. Utkání na přelomu roků mohou pořadím extraligy zamávat.“

Jak třinečtí, tak vítkovičtí hokejisté měli v nynější přestávce dva dny volna. „Kluci snad na chvíli pustili hokej z hlavy, k čemuž svádělo i počasí, jak sněžilo. Doufám, že si volno užili s rodinami,“ řekl Miloš Holaň, který minulý týden s klubem prodloužil smlouvu o dva roky.

Podle něj nynější sváteční atmosféra svádí k polevení. „My musíme hráčům napumpovat do hlav, že nás se to netýká, že jsme tady kvůli naší práci,“ usmál se trenér Holaň. „S tím odjedeme do Hradce Králové k úternímu utkání, v němž nás čeká velice těžký soupeř. Bruslivý, systémový, vyvážený. Zase si budeme muset hrábnout na dno.“