Nebabral bych se v tom, o moc horší jsme nebyli, myslí si zlínský Žižka

„Nevím, jak to vypadalo shora, mně se zdálo, že jsme o moc horší nebyli,“ říká Žižka.



Čím vás tedy Olomouc porazila?

Přehrála nás jednoduchostí a poctivostí, dala góly, my ne. Nechci moc říkat, že hrajeme špatně, ale něco nám určitě chybí. Musíme to najít a zkusit v úterý vyhrát. Teď jsme si oťukali, že takhle to nejde, zítra vyjede na led jiné mužstvo.

Bylo znát, že je Olomouc, hlavně jejich první útok, v laufu?

Sedlo jim to, načasovali to lépe než my. Ale mně se líbí, že se rozdíly v play off mažou. I když jsme prohráli 1:5, je to jedno. V úterý můžeme vyhrát 2:0 a vyrovnat. Nebabral bych se v tom.



Jenže vy zrovna ve formě ale nejste.

To je na play off krásný, tohle se tu maže. Začíná se od nuly. Nepřemýšlíme, jestli se nám dařilo, nebo ne. Teď můžou rozhodovat i kluci ze třetí nebo čtvrté lajny, kterým to v základní části nešlo. My jen musíme najít střelce.

A něco změnit?

My se s Olomoucí známe, co bychom měnili? Spíš si potřebujeme dát pozor na jejich protiútoky, minimalizovat chyby ve středním pásmu. Není, co víc říct. Neříkal jsem si, ježišmarja, oni jsou úplně jinde.

Co váš zdravotní stav?

Jsem v pořádku, odpočinul jsem si před play off. Byli jsme na tom s doktory domluvení.

V Olomouci moc fanoušků (4 200) nebylo, že?

Já to očekával. Je pondělí, dávají to v televizi. Nečekal jsem plný dům. I tak oba kotle udělaly parádní atmosféru. Počet zklamal, nepřekvapil.