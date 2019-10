Voráček na plzeňské štaci: Frustrace? Člověk musí vzít změny jako výzvu

„Chvíli času zabere, než si zvyknete na nové prostředí. Ale člověk naštěstí může těžit ze zkušeností, už jsem něco odehrál a zhruba jsem věděl, jaký Plzeň hraje hokej,“ říká devětadvacetiletý Voráček.

Škoda je v pořadí jeho šestou extraligovou štací, před časem působil také ve Vítkovicích a Liberci.

Jsou herní systémy týmů v extralize hodně odlišné?

Vzhledem k tomu, že se už všude praktikuje nátlakový hokej, rozhodují spíš pouze detaily. Jinak je to víceméně všude podobné. Plzeň je fyzicky výborně připravené mužstvo a já doufám, že nějakou měrou přispěji k dobrým výsledkům.

Do sestavy jste naskočil minulý víkend v Brně, co zápas ukázal?

Brno má zkušený tým a silové hráče. Snažil jsem se hrát co nejjednodušeji, vyhrávat osobní souboje. Bylo to náročné, ale na můj vkus jsme měli málo tlaku do branky. To musíme zlepšit, tyhle situace dnes rozhodují zápasy.

Stěhoval jste se po krátké době, jak člověk časté změny vnímá?

Zpočátku jste určitě trochu naštvaní, svým způsobem frustrovaní. Ale člověk to vždy musí vzít pozitivně, jako novou výzvu. A zároveň fakt, že je o člověka pořád zájem.

Proč si to nesedlo v Hradci?

Já tam šel na měsíční hostování ze Sparty. Klub se pak rozhodl angažovat jiného beka, shodou okolností Conora Allena, který loni působil tady v Plzni. Takže jsem se vrátil na Spartu a čekal na nabídku. A povedlo se to dotáhnout s Plzní.

Uvítal jste to?

Určitě. Věděl jsem, že hraje v tabulce vysoko. Ve třetím kole jsem sledoval její zápas v Hradci z hlediště. Byla to pěkná přestřelka a bylo znát, že má Plzeň nějaká okénka v obraně. Tehdy jsem to neřešil, ale teď jsem byl moc rád, že se ozvala.

Tomáš Voráček v dresu Sparty Vítkovic či reprezentace.

Jak vás přijala kabina?

S některými kluky jsem hrál v reprezentacích, dospělé či předtím v mládežnických. A známe se jako soupeři, problém vůbec žádný nebyl.

V neděli do Plzně přijede Sparta, můžete vůbec nastoupit?

Nevím o tom, že bych nemohl. Těším se. Sparta vzbuzuje všude emoce, bude plný zimák. A pro mě to bude soupeř. Ale teď se soustředíme na sobotu a zápas proti Třinci. Má výborné útočníky. Chceme zvládnout nejdřív tenhle duel, až pak se začnu soustředit na Spartu.

Hned v úterý jedete do Litvínova, je hodně náročné zvládnout tři zápasy ve čtyřech dnech?

Je nezvyk, když máte jeden víkend jediný zápas a další se to takhle nakupí. Musíme se s tím popasovat, dobře zregenerovat. Nic jiného ani nezbývá.