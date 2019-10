Třinec, pak Sparta. Tým musí hrabat, velí plzeňský kouč Čihák

„Chybí mi pravidelnost, termíny se mění, k tomu se nám zápas v Liberci přesunul až na únor. Ale musíme se s tím popasovat, asi je to pro každého stejné,“ míní plzeňský kouč Ladislav Čihák.

Po porážce v Brně klesla Škoda v tabulce na sedmou příčku, teď má před sebou těžké bitvy s druhým a třetím týmem tabulky. „Celý mančaft musí hrabat. Každý hráč má svoji roli, tu musí plnit na sto procent a odvést to celých šedesát minut. Jedině tak můžeme tyhle náročné zápasy zvládnout,“ tvrdí trenér.

Při poslední porážce v Brně jeho tým odehrál výbornou první třetinu, jenže už poněkolikáté v této sezoně přišel stejný direkt. Plzeň inkasovala vzápětí poté, co sama skórovala. A lacino přišla o náskok.

„Už na to ani nechci upozorňovat... Loni jsme měli jinou anomálii, dostávali jsme góly v prvních či posledních minutách třetin. Je to chyba, ale nesmíme se v tom zase neustále babrat. Hráči vědí, na co si dát pozor. Máme mladý tým a sezona je dlouhá, ponaučíme se z toho,“ věří Čihák.

S Třincem, sobotním protivníkem, Plzeň na jaře sehrála úchvatnou semifinálovou sérii na sedm utkání. Se smutným koncem, když k postupu do finále jí nestačilo vedení 2:0 na zápasy. A Oceláři nakonec slavili titul. „Pořád to ve mně někde uvnitř ještě bublá... Ale jinak je to pryč. Je tu nová sezona, nový mančaft. Teď uděláme všechno pro to, abychom doma získali tři body.“

Do sestavy se po zranění vrací zkušený centr Kracík, jenže mimo hru je pro změnu další forvard Indrák. S tréninkem už pomalu začal gólman Pavelka, který je mimo hru od zářijového zranění v utkání Ligy mistrů ve Finsku.