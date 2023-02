Karlovarská zeď Lukeš po výhře nad Litvínovem: Cítím se duel od duelu lépe

Hvězdou utkání byl ale bezesporu Štěpán Lukeš, který deptal svými zásahy útočníky Litvínova. V zápase předvedl šestatřicet zákroků. Za svá záda pustil jen dorážku Hlavy, který se prosadil v přesilové hře. Dva body tak poputovaly do lázeňského města. „Nenadáváme na žádné body, bereme všechno,“ usmíval se po zápase brankář Štěpán Lukeš.

Víkend za pět bodů a dvě vyhraná derby. Vaše pocity?

Jsem moc rád, že se nám podařilo utkání zvládnout. Zápasy proti Litvínovu jsou pro mě vždycky speciální, jelikož tam mám spoustu známých. Byla se podívat rodina a kamarádi, takže o to je to ještě sladší vítězství. Doufám, že jsem je svým výkonem potěšil.

Z čeho hrozil Litvínov nejvíce?

Litvínovští hráči byli hodně důrazní v osobních soubojích. Výborně bruslili, a tím nás dostávali často pod tlak. Naštěstí se jim nedařilo dávat góly.

Dva body z venkovního kolbiště. Převažuje spokojenost?

My nebudeme nadávat na žádné body, bereme všechno (úsměv). Máme teď sérii několika vítězství. Zlepšila se i nálada v kabině. Hned je všechno lepší. Doufám, že po reprezentační přestávce na to navážeme a vybojujeme si třeba i lepší umístění do play off.

Jednu ze skrumáží v brankovišti musel řešit až videorozhodčí. Věděl jste, kde puk je?

Vůbec jsem netušil, kde je kotouč. Jenom jsem tam dělal andělíčka. Doufal jsem, že je puk někde pode mnou, a věřil, že to kluci nějak umlátí. To se nakonec naštěstí povedlo.

Při absenci Vladislava Habla jste jedničkou. Jak se cítíte?

Cítím se zápas od zápasu lépe. Už v derby proti Plzni jsem se cítil velmi dobře. Proti Litvínovu tomu nebylo jinak. Nebylo to z mé strany už tak kostrbaté jako například v Olomouci. Bohužel jsem se předtím tolik do branky nedostal, a to bylo znát. Trénink gólmanovi nikdy ostrý zápas nenahradí.