Ať jsou Vary jako Washington! Přehlížený klub má ke špičce přiblížit žena

Patří k postavám ztělesňujícím přeměnu zavedeného extraligového klubu, který už navštívil i nově zvolený prezident Petr Pavel. Po generální manažerce Sparty je navíc v českém hokeji další ženou v exponované funkci.

„Nezvyk to pro mě není, vždy jsem pracovala zejména v mužských kolektivech. Jde o to, zda má žena co nabídnout a chce se prosadit. Nejsem zastánkyně nějakých kvót,“ poví Macháčková Šimánková. „Jako větší handicap spíš vnímám, že nejsem zdejší.“