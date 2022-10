Poslední šance pro Pateru? Na Spartě volají po zlepšení, jinak dojde ke změnám

Sparta už sedm zápasů čeká na plný bodový zisk, z toho pětkrát prohrála. Naposledy doma s Olomoucí 2:5. V tabulce ambiciózním Pražanům patří devátá příčka a vedoucí čtyřka postupující na konci základní části rovnou do čtvrtfinále se jí vzdaluje.

Kromě výsledků se tým z hlavního města trápí i herně. Po neuspokojivém výkonu v Litvínově žádala Paterův odchod i část fanoušků.

„Nedivím se fanouškům, protože co jsme předvedli, bylo hodně špatné. Všichni si to zasloužíme, já taky,“ reagoval samotný kouč, který do klubu přišel před sezonou. „Neměli jsme vůbec nic a smrděla nám černá práce,“ přiznával.

Zlepšení ale v další zápase nepřišlo, a vedení klubu tak reaguje zprávou na svém webu.

„Výkony v letošní sezoně jsou daleko za naším očekáváním. Věřím, že náš tým má rozhodně na víc a ještě dokáže navázat na dobré výsledky v předchozích třech sezonách,“ uvádí Snopková Haberová.

Podobně na tom byla Sparta i loni. Start sezony se ji nepovedl, v druhé polovině ovšem začala pravidelně vyhrávat, a sahala dokonce po samotném vrcholu tabulky. Podobná forma by měla přijít právě teď.

„Plně si uvědomujeme závažnost aktuální situace. V klubu s historií a ambicemi, jako jsou ty naše, nemá v tuto chvíli nikdo své místo jisté, včetně hráčů a trenérů,“ zní z klubu jasně.