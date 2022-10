Kempný krvácel z nohy, ale z nemocnice chtěl zpět na led! Doktor to zakázal

Pro Kempného jeho druhé utkání po návratu z NHL skončilo nešťastně. V čase 12:25 se kolem něj na střídačce srotil zdravotní štáb, aby zastavil mohutné krvácení z nohy.

Vítězi Stanleyova poháru s Washingtonem rozsekl puk nejspíš žílu, trefil ho nad jazykem jeho brusle. Při hře mu červená z nohy crčela zřejmě delší čas, krvavá stopa po něm zůstala dlouhá, neboť pořadatelé čistit led na řadě míst.

„Myslím, že mluvím za všechny z kabiny, není příjemné vidět takhle spoluhráče. Té krve bylo dost,“ líčil další obránce David Němeček. „O to víc mě mrzí, že nás to nesemklo, nenastartovalo a nepromítlo se to na naší hře.“

Málokdo postřehl, co se Kempnému stalo. „Taky toho moc nevím. Jen, že zablokoval střelu, přijel na střídačku a krvácel,“ vykreslil Němeček.

„Úplnou diagnózu ještě neznám. Dostal pukem, ale my na videu nic nenašli,“ tvrdil Patera.

Kempný pak ztěžka, ale sám nasedl na nosítka, přistavená ke dvířkám střídačky, a pokynul fanouškům, že bude v pořádku. Sanitka s ním spěchala do nemocnice na šití. Bleskový lékařský zákrok umožnil dvaatřicetiletému zadákovi návrat na Hlinkův stadion ještě v průběhu utkání. Na led ne.

„Doufám, že v sobotu bude na tréninku. A když ne, tak hlavně, aby byl v pořádku a co nejdřív se vrátil,“ přeje si Patera.

Kempný ve svém druhém sparťanském zápase už dostal svoje číslo 6, na ledě strávil 3:19 minuty, z toho 71 vteřin v oslabení, jednou se posadil na trestnou lavici a zablokoval jednu střelu. Právě ta ho stála krvavé zranění.