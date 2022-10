Z NHL do Sparty. Kempný se vrací do Česka, s Pražany cílí na titul

„Úspěchu podřídíme vše, chceme vyhrát titul,“ hlásí pro klubový web hráč, který na jaře slavil s národním týmem bronz.

O angažmá ve Spartě Kempný jednal už v létě. Posléze však kývl na roční nabídku Seattlu.

„Tehdy jsme byli domluvení v případě, že by mu nevyšlo angažmá v NHL,“ vysvětloval sportovní manažer Jaroslav Hlinka.

Kempný ale během přípravy v zámoří nezaujal natolik, aby se udržel v hlavním týmu a putoval na farmu do Coachella Valley Firebirds (AHL), kde nastoupil ke dvěma duelům.

„V přípravě jsem odehrál v podstatě jen jeden zápas, ve druhém si udělal otřes mozku a od té doby si nezahrál. Hned na začátku sezony mě pak poslali na farmu,“ popisoval náročnou situaci bek, kterého v kariéře obecně brzdí zranění.

Ve čtvrtek jej vedení Kraken nakonec umístilo na bezpodmínečnou listinu volných hráčů, čímž s ním pár měsíců starý kontrakt rozvázalo.

„Bylo to hektické období. Řešili jsme rozvázaní smlouvy v zámoří a v pátek byl na programu přesun do Čech. Dlouhý let. Moc jsem toho nenaspal. Ale jsem rád, že jsem konečně doma,“ usmíval se rodák z Hodonína

Hokejový obránce Michal Kempný je novou posilou Sparty.

Hokejově vyrůstal mimo jiné v Kometě Brno, kde působil šest sezon mezi dospělými. Spekulovalo se i o jeho návratu do jihomoravského celku. Dvaatřicetiletý bek ale zvolil Spartu.

„Máme v Praze rodinné zázemí. Jsme tady doma. Nebylo nad čím přemýšlet,“ podotýkal hráč, který s klubem v létě i trénoval. „Kluků v týmu znám spoustu, měl jsem možnost poznat i další lidi v organizaci... I to přestupu určitě napomohlo.“

„Jsme moc rádi, že jsme zůstali dál jeho první volbou. Je to obrovská posila do naší defenzivy,“ dodal Hlinka.

Kempný, jenž nejprve odešel hrát za Omsk do KHL a následně strávil šest let v nejslavnější hokejové lize světa s 247 odehranými zápasy v dresech Chicaga a Washingtonu, má týmu z hlavního města při narůstající marodce pomoct také vystoupat z desátého místa extraligové tabulky.

K nedělnímu domácímu utkání s Mladou Boleslaví ovšem ještě nenastoupí: „Potřebuji čas na to se srovnat. Reálně to vidím na středu proti Vítkovicím,“ věří vítěz Stanleyova poháru ze sezony 2017/18 s Capitals.