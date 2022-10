Extraliga šla nahoru, říkal Kempný po návratu a užíval si velké vytížení

„Je to rozdílový hráč, jsme moc rádi, že ho tu máme a hned v prvním utkání to potvrzoval. Byl snad u všech tří gólů, co jsme dali,“ usmíval se sparťanský kouč Pavel Patera, který spolu s realizačním týmem Kempnému svěřil takřka 24 minut na ledě.

Michale, ani dříve jste moc nehrál přes dvacet minut, ale teď jste se vrátil a rovnou byl hodně vytížený.

Není to zase velký rozdíl, jestli člověk hraje dvacet, nebo čtyřiadvacet minut. Myslím, že jsem na tohle zvyklý, užívám si každou minutu na ledě. Jsem moc rád, že čas i důvěru mám a snažím se je splácet.

Kromě vysokého času na ledě jste byl u několika gólů, u rozhodujícího máte asistenci. Nebylo toho na vás až moc?

Ne, jsem rád za každou akci a že jsem byl u všech důležitých momentů na ledě. Těším se na další porce minut a budu se snažit si to užívat.

Jak jste na tom byl s fyzičkou s ohledem na pauzu i otřes mozku, který jste si v přípravě na NHL přivodil?

Víceméně jsem byl v plné přípravě, odehrál jsem poslední dva zápasy na farmě, hlava i tělo jsou v pohodě, jen se trochu srovnávám s časem, protože devítihodinový posun je fakt velký. Chvíli potrvá, než se dostanu do normálu, ale cítil jsem se výborně a moc si to užil. Jen je škoda, že jsme nedotáhli ještě třetí bodík.

Do utkání jste vstoupili hodně aktivně, vy sám jste hned v první minutě pálil a ke gólu moc nechybělo.

Tam stačil byl fakt kousek a bylo to v bráně. Snažil jsem se být aktivní, ale pořád je na čem pracovat.

Hodně jste také chodil do osobních soubojů, chcete se prezentovat i tímto stylem?

Když mám možnost dohrát soupeře, tak mu to určitě chci znepříjemnit a zjednodušit to nám. Ale obecně se budu vzadu snažit odvádět, co mám, abych pomohl spoluhráčům, ať už jde o to dostávat se rychle z pásma, nebo odebírat puky soupeřům.

Vítkovice jsou druhé v tabulce, mají nejlepší útok v extralize. Podařilo se vám jej eliminovat?

Hrály velmi slušně, na můj vkus měly hodně přesilovek, ale dařilo se nám je eliminovat. Jsme tady každopádně od toho, abychom se soustředili na svou hru.

Jednou jste šel i na trestnou lavici, když jste se v pádu natahoval holí po puku a podrazil soupeře. Co se stalo?

Prostě jsem zakopl, dostal jsem nahrávku, zapíchla se mi brusle v ledu a spadl jsem.

Nebyl jste ale jediný, kdo zakopával. Jaký byl led?

Jak to říct slušně... Nebyl ideální, ale to je pro oba týmy stejné. Těžko říct, je možné, že to bylo teplem, navíc tady byl nedávno koncert, tak možná i to hrálo roli.

A jak jste jinak vnímal první extraligový zápas po takové době?

Bylo to snad sedm let, co jsem naposledy hrál extraligu. Moc jsem se těšil na zápas a českou atmosféru. Byl jsem překvapený, jak pěkná návštěva přišla.

Připadá vám na první dojem česká nejvyšší soutěž jiná než před lety?

Předpokládám, že se trošku změnila, ale spoustu kluků se v extralize pořád točí a některé tváře jsem poznal. Spoustu týmů je tu kvalitních, vrátilo se hodně hráčů ze zahraničních lig a tím šla česká extraliga nahoru.

Byl jste zvyklý na tempo NHL, které je vyšší, což by pro vás mohla být výhoda. Jak moc se obě soutěže liší?

Neřekl bych, že by byl nějaký markantní rozdíl v rychlosti. Úroveň NHL nemůžeme samozřejmě srovnávat s extraligou, v zámoří se každá maličká chyba trestá. Soutěže jsou samozřejmě odlišné, ale nerad bych je porovnával. I česká extraliga má svou kvalitu.

V zámoří jste hrával se šestkou, teď jste ji měl i na helmě, ale na dresu jsme vás sledovali se čtyřiadvacítkou. Proč?

Zeptejte se kustodů (smích). Ne, budu mít šestku i tady, akorát dres se nestihl vyrobit. V pátek už by měl být hotový.