Obránce Graňák končí na vlastní žádost ve Spartě, Prymula přerušuje kariéru

Sparta angažovala Graňáka na začátku září kvůli početné marodce v defenzivě. V extralize naskočil do devíti zápasů a posbíral gól a asistenci. Ve dvou duelech Ligy mistrů nebodoval.

„Dominik nám po vypadnutí několika beků ze sestavy významně pomohl. Byl přínosem pro naši hru a skvělým spoluhráčem do kabiny. Za jeho pomoc mu moc děkujeme,“ uvedl pro klubový web sportovní ředitel Petr Ton.

„Jde o mé vlastní rozhodnutí. Cítím, že hlavní podstata mé přítomnosti ve Spartě se už naplnila a vnímám to jako nejlepší řešení pro obě strany. Loučíme se v dobrém, bylo to moc příjemné angažmá, všichni se tu ke mně chovali skvěle. Přeju Spartě v této sezoně jen to nejlepší,“ řekl Graňák.

V minulé sezoně působil v Plzni, dříve hrál také za Slavii, Hradec Králové a Karlovy Vary. V 597 utkáních nasbíral 125 bodů za 21 tref a 104 přihrávek.

Odchovanec Dukly Trenčín získal se Slavií v roce 2003 mistrovský titul. O šest let později triumfoval v dresu švédského Färjestadu, v letech 2012 a 2013 vyhrál Gagarinův pohár s Dynamem Moskva.

Prymula v této sezoně do hry nezasáhl. Za Spartu má v extralize na kontě za 38 zápasů a šest bodů za gól a pět asistencí. Působil také v první lize v Kadani a Sokolově.

„Kvůli přetrvávajícím zdravotním trablům se rozhodl rozvázat kontrakt a plně se věnovat rekonvalescenci. Zůstává naším hráčem a vždy bude mít naši podporu. Přejeme mu, aby se dal co nejrychleji znovu do pořádku,“ prohlásil sportovní ředitel Sparty Jaroslav Hlinka.

„Nechci v tuto chvíli riskovat další zranění kolena. Cítím, že mé zdraví má teď absolutní přednost. Proto jsem se rozhodl pro pauzu na zotavení,“ konstatoval Prymula.