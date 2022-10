Řepík zachránil Spartu: Dva body bereme. A Kempný? Světová extratřída

Řepík sehrál v utkání čtrnáctého kola zcela klíčovou roli. Dvakrát těžil ze spolupráce s Romanem Horákem, společně s ním a Davidem Tomáškem se díky zisku jedenácti bodů dělí o první místo v týmové produktivitě.

Třiatřicetiletý útočník po utkání neskrýval spokojenost a úlevu, ale svou první trefou si nebyl úplně jistý.

„Je dost možné, že puk ještě před brankou tečoval Sob (Vladimír Sobotka), který tam výborně clonil.“

Vítězný gól v prodloužení už vám ale nikdo nesebere.

Pochvalu zaslouží Roman (Horák), který získal puk u mantinelu a jeli jsme ve dvou do přečíslení. Přesvědčil beka, že bude střílet, a pak mi to tam krásně naservíroval. Já se jen snažil trefit bránu. Jsem moc rád, že to tam spadlo.

Dlouho se čekalo na posun ve skóre, ve třetím dějství jste se ujali vedení 2:0. Co se stalo v závěru, kdy jste o náskok přišli?

Nejprve jsme se nechali zamotat v obranném pásmu a dostali zbytečný gól na 1:2. Boleslav na konci hrála v šesti, brankáři to tam smolně propadlo mezi betony. Měli jsme to ve svých rukou, ale nechali jsme si to utéct. Škoda, že jsme se toho nevyvarovali. Poslední dobou se nám to stává často.

Po dvou třetinách jste měli na svém kontě jen sedm střel, opět bylo ve hře Sparty k vidění pár hluchých pasáží. Co s tím?

Musíme se víc tlačit do brány a udržet puk v útočném pásmu. Hodně o tom mluvíme, je potřeba to zlepšit. Máme dost zkušený tým, aby se nám takové věci nestávaly.

Jste za dva body rádi, nebo je vzhledem k průběhu považujete za ztrátu?

Jsme rádi za každý bod. Přijelo páté mužstvo extraligy, které má velmi kvalitní hráče, výborně bruslí a dobře brání. Byl to hodně urputný zápas, v závěru jsme si to trochu pokazili sami. Mohli jsme mít tři body, ale dva také bereme.

Zároveň jste ukončili třízápasovou sérii bez vítězství. I to se počítá, že?

Ano, výhra by nám mohla pomoct. Nejsme úplně v optimální formě, ale snažíme se pořád zlepšovat. Tvrdě pracujeme, všechno hodně probíráme. Nebudu lhát, malinko jsme tu sérii proher vnímal. Doufám, že se teď rozjedeme.

Ve středu vás čekají Vítkovice, v sestavě by neměl chybět Michal Kempný. Co říkáte jeho příchodu?

Moc se na něj těším. Michal je světová extratřída, hrál několik let v NHL, vyhrál Stanley Cup. Dodá nám spoustu zkušeností, které v aktuální situaci potřebujeme. V této sezoně neodehrál tolik zápasů, musíme být trpěliví. Může mu trvat, než si tu zvykne, ale věřím, že nám ve výsledku hodně pomůže.