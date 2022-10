Šarvátky v hledišti a papíry na ledě. Sparta hostila další vyhecovaný šlágr

Je to už klasický střet Brňanů s Pražany, kteří se navzájem v pošťuchování – a leckdy i urážkách – nešetří.

Příznivci Komety tradičně přicestovali v hojném počtu podpořit svůj tým a zvyšovali vyhecovanost pátečního zápasu. Už od nástupu obou celků na rozbruslení šlo pozorovat, že se nejedná o běžné utkání.

„Asi to bylo tím, že byli blíž ke střídačce, ale naši fanoušci byli taky slyšet,“ odpovídal obránce Pražanů Martin Jandus, zdali nebyli hosté z Moravy o něco hlasitější. „Možná na rozbruslení nás vypískali, to jsme slyšeli, ale v průběhu utkání už jsem to tak nevnímal.“

Ohlušující pískot z jedné strany se během večera v největší české aréně několikrát mísil s frenetickým potleskem a skandováním z tábora opačného. Zejména při kontroverzních momentech.

Na jeden takový se nemuselo čekat dlouho. Ze hry uběhlo osm sekund a utkání se přerušovalo. Z brněnského kotle, kde se ti největší nadšenci svlékali do půli těla ještě před úvodním buly, na led i přes vysokou ochrannou síť přilétlo několik dlouhých rolí papíru, které se musely uklízet.

„To k tomu ale patří,“ komentoval obránce Komety Marek Ďaloga. „Věřím, že lidi si přišli na své a stálo to za to. Tak to má být.“

„Nedošlo na žádné dělbuchy ani ohně, tak se prostě pět minut počkalo a pokračovalo se dál. Problém bych v tom neviděl,“ doplnil sparťanský asistent Patrik Martinec.

A brněnský kouč Martin Pešout s ním jen souhlasil: „Rozhodčí pak navíc vše zkontrolovali,“ narážel na možné riziko zranění.

Jinak se ale k situaci vyjadřoval Jandus, ne však kvůli ohrožení zdraví hráčů: „Spíš jsme si říkali, že je zbytečné takhle zasáhnout do utkání. Když by se podobné věci děly pokaždé, asi by bylo něco špatně... Ale zase nějaký velký problém to nebyl. Zajezdili jsme si na ledě a pomocníci papír odklidili.“

Obě strany si pak v průběhu utkání připravily pěkná chorea, podporovaly své oblíbence i projevovaly nesouhlas s výroky rozhodčích.

„Těšili jsme se na to, všichni zápas vnímali jako derby a atmosféra byla perfektní,“ radoval se Ďaloga, který se s dalšími spoluhráči z obrany nechal v úvodu možná až příliš strhnout. „Trenér nás pak zdrbal, že jsme to otevřeli, ale lidem se taková hra musela líbit,“ smál se.

Jedinou větší kaňkou tak zůstává incident po konci utkání, kdy se v rozích dolního prstence haly kousek od kotle hostů v drobných šarvátkách střetávali někteří fanoušci obou mužstev. Pozornost hlediště najednou směřovala k místům, kde kromě nesmyslných nadávek a zdvižených prostředníčků docházelo dokonce i na strkanice.

Vyhrocenou situaci uklidňovala přivolaná bezpečnostní služba. A naštěstí si poměrně rychle poradila.