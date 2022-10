ONLINE: Kempný zpět v extralize, Sparta hostí v předehrávce Vítkovice

Kempný se vrací do české nejvyšší soutěže po dlouhých sedmi letech. V sezoně 2014/15 hájil barvy Komety, odkud zamířil do Omsku a poté do NHL, kde působil v Chicagu a ve Washingtonu.

Sparta - Vítkovice Utkání sledujeme od 18:30 ONLINE

„Hrozně se mi líbí, že je Sparta tým s nejvyššími ambicemi. Úspěchu podřídíme vše, aby se nám povedlo to, co všichni chceme. A to je vyhrát titul. Na celou tu cestu se moc těším,“ řekl dvaatřicetiletý obránce pro klubový web.

Pražané, kteří se zatím krčí na desáté pozici, jeho příchod vítají. „Michal je světová extratřída. Dodá nám spoustu zkušeností, které v aktuální situaci potřebujeme,“ uvedl kapitán Michal Řepík.

Svěřenci trenéra Pavla Patery v neděli i díky jeho dvougólovému příspěvku přetlačili Mladou Boleslav 3:2 v prodloužení a ukončili třízápasovou sérii porážek.

Vítkovice disponují o poznání lepší formou. Z posledních šesti duelů triumfovaly pětkrát, v tabulce jsou druhé a na vedoucí Pardubice ztrácí pouze bod.

Tým vedený Milošem Holaněm se pyšní nejlepší ofenzivou (48 branek). Dominik Lakatoš (8+8) se dělí o první místo tabulky extraligové produktivity s Lukášem Radilem, Juraj Mikuš (0+13) kraluje mezi obránci.

Oba celky se utkávají podruhé v sezoně. První vzájemné střetnutí patřilo Spartě, která na domácím ledě zvítězila 5:3.