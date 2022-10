Patera ven! hřměl kotel Sparty. Zasloužíme si to všichni, i já, reagoval kouč

„Nedivím se jim, protože co jsme předvedli, bylo hodně špatné. Všichni si to zasloužíme, já taky,“ neschovával se trenér Pavel Patera.

Spartu převzal olympijský vítěz v létě a zatím se jí pod jeho velením nedaří tak, jak by se na aspiranta titulu slušelo. Je až osmá, ze 45 možných bodů jich vytěžila jen 21.

„Vnímáme to stejně jako fanoušci, nás to taky…,“ spolkl obránce David Němeček vulgární výraz, „...taky nám to vadí. Nejsme spokojení, jak se sezona vyvíjí. Je tam vždy nějaký nádech, nasměrování, že bychom se mohli už zvednout, pak zase spadneme do zajetých kolejích. Víme, že nám nikdo nepomůže. Je to o nás, o našem přístupu, o přípravě, o tréninku.“

Naposledy v půlce října Sparta zvítězila tříbodově, to když uspěla v Kladně, z šesti dalších zápasů dovedla do happy endu jen dva v prodloužení s Mladou Boleslaví, odkud Patera přišel, a Vítkovicemi. „Mysleli jsme si, že nás to nastartuje, jenže zase jsme spadli na dno,“ zalitoval Patera.

Společným jmenovatelem sparťanských nezdarů je nekázeň. Sparta je po hradeckém Mountfieldu druhým nejtrestanějším týmem extraligy, v průměru má skoro pět vyloučených na zápas. V Litvínově se to ukázalo v plné nádheře, domácí tři ze čtyř gólů nasázeli v přesilovkách.

„Do třicáté minuty jsme měli pět vyloučení. Někteří hráči jsou pak přetížení, jiní studení, to se špatně hraje. Když budeme takhle nedisciplinovaní, nemůžeme vyhrát žádný zápas,“ čertil se Patera. I Němeček: „Fauly nás trápí od začátku sezony. Víme o tom, říkáme si to, změna na ledě stále není. Musíme být ukázněnější, bere to hodně sil. Kdo nehraje oslabení, na střídačce vystydne, ti, co je hrají, jsou naopak uvaření. A pak si to vybere někde svou daň, jsme právě o krok pozadu a uděláme hloupý faul.“

A taky ztráty puků před svým brankářem Spartu občas potápí. „Jsou zápasy, kdy se nám daří rozehrávat slušně, několikrát v sezoně nás ale rozehrávka trápila. Litvínov do nás vletěl, těžko se forčeking a tlak překonává. Ale jsme natolik zkušené a dobré mužstvo, že bychom si s tím měli poradit. Musí nás hrát všech pět pospolu, jenže to se nedaří, jsme rozlítaní v pásmu a nepomůžeme si,“ vykreslil Němeček další z problémů.

Výkon v Litvínově považoval za ostudu. „Všude jsme zaostávali, ve všech disciplínách: bruslařsky, střelecky, přesilovky, oslabení. Ve všem jsme byli horší, výsledek je spravedlivý a správný.“ Přitom brankář Jakub Kovář dlouho Spartu držel v naději. „Kovi nám celou sezonu dává šanci vyhrát, my to spláchneme do záchoda, dostatečně si toho nevážíme, nepomůžeme mu...“

V neděli Sparta hostí Olomouc, udobří si své fanoušky?