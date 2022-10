Litvínovský Mlejnek semlel Spartu a děkoval Reichelovi: Udělal nám přesilovky

„To by mělo zaznít v první řadě, našim fanouškům posíláme obrovský dík. Byli nedílnou součástí našeho výkonu,“ vzkázal debutující Mlejnek; tribuny zaplnilo 5 107 diváků. Verva nastoupila ve třetí sadě dresů s chemickou baňkou na hrudi a poprvé se slovenským kapitánem Matúšem Sukeĺem, prvním cizincem v Litvínově s céčkem.

Co zápas rozhodlo?

I přes konečný výsledek si nemyslím, že jsme dominovali. Podle mě oba celky byly velmi dobře organizované na kotouči i bez něj. Rozhodly speciální týmy a chtěl bych poděkovat kolegům, kteří je na utkání připravili na první dobrou velmi dobře.

Jak jste rozdělil úkoly mezi asistenty?

O rozdělení můžu mluvit, o plánu samozřejmě do médií ne. Přesilové hry vede Robert Reichel se vším všudy a oslabení David Kočí se vším všudy. Oba jsou bývalí hráči NHL, vynikající trenéři. Nechci, abych vyzněl jako Rusák, co rozdává úkoly… Zkrátka jsme si úkoly rozdělili. Kluci jsou zodpovědní za svoje úseky od tréninku, mítinku, videa až po skladbu speciálních formací.

Oslabení jste ubránili a tři přesilovky využili. Dostali tedy od vás pochvalu?

Velkou!

Celkový výkon byl od vás jaký?

Velmi poctivý. Na druhou stranu to není nic jiného než tři body a všichni víme, v jaké situaci se nacházíme, kde v tabulce jsme. Do dalších zápasů voláme po tom, aby výkony a výkonnost byly konstantní.

Jak toho docílit?

Je potřeba pracovitost celého týmu a pokora. Věřím, že pak jsou hráči schopní tyhle výkony odevzdávat pravidelně. Neříkám, že se to hned musí odrazit ve výsledcích, ale v herním projevu ano.

Je dobře, že výhra přišla hned na první pokus, aby hráči vaší filozofii uvěřili?

Věřím, že tomu tak bude. Doufám, že dnešním výkonem si kluci potvrdili, že jiná cesta nevede. Dneska je extraliga natolik vyrovnaná, že utkání bere tým, který je v něm poctivější. Jak se teď říká a hodnotí, že hokej je o detailech, o maličkostech, tak to platí. Vidíte, že na sebe v extralize naráží týmy s podobnými herními koncepty. A je to jen o tom, kdo ho jak dodržuje, jak je poctivý, jak má připravené speciální týmy. Úplnou vědu bych v tom nehledal, takhle to je.

Udělal jste změny i v sestavě.

Mluví se mi o tom velmi těžko. Jsem podepsaný i pod tím, že za 14 zápasů jsme získali jen devět bodů. Podepsaný jsem stejným dílem, stejným procentem. A k těm změnám, měli jsme plán trošku víc vytěžovat čtvrtou lajnu kolem Filipa Helta a zátěž víc rozložit.

Taky jste trochu pozměnil útoky i obranné dvojice.

S Vládou Růžičkou jsme už v závěru utkání s Vítkovicemi sestavili lajnu kolem Estephana, to se mi moc líbilo, zanechali jsme to. Dali jsme dohromady hráče, kterým to v průběhu dosavadní sezony nejvíc šlo. Jsme rádi, že to vyšlo. Chtěli bychom, aby se sestava ustálila. Co se týká obránců, prohodili jsme nějaké beky. Spíš jsme taky trošku reagovali na zápas ve Vítkovicích. Chtěli jsme, abychom měli obránce s levým a pravým držením hole ve dvojicích.

Výkonem jste fanoušky vyprovokovali k mexické vlně. Jak vás kulisa strhla?

Osobně jsem se pekelně koncentroval na utkání, na svou práci, diváky jsem začal vnímat tak pět minut před koncem. Vidím, že atmosféra nám velmi pomohla. A přejeme si, aby byl zimák takhle našlapaný, i když přijede jiný soupeř a nebude se hrát ve svátek. Samozřejmě vždy se to odvíjí od výsledků, to je jednoznačné.