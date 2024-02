Kohák při Vlasatém zápase hecoval Taclíka: Moc vlasů nemá, vyrovnávám to

„Že jsem patron, to není žádná pomoc, prostě přijedu na přínosnou akci. Plus když je patron Mára, který vlasů moc nemá, chtělo by to trochu vyrovnat,“ obrátil se Kohák na kolegu z branže a prohrábl si svoji dlouhou kštici. „Když je Vlasatý zápas, měl by tady někdo vlasatý být, takže ten hendikep doháním.“

Litvínov pořádal speciální utkání už pošesté, jeho nadace Konto našeho srdce je tradičním podporovatelem spolku Nové háro; ten pomáhá onkologicky nemocným dětem k parukám, které jsou na míru a z pravých vlasů.

„Děti se pak cítí krásně, sebevědomě a léčbou projdou důstojně,“ uvedla předsedkyně Lucie Staňková, jejíž dcera spolek založila: „Bohužel v roce 2018 onkologické diagnóze podlehla. Markétka založila Nové háro a Litvínovu fandila i při zlaté sezoně. Tenhle klub je naše srdcovka a doufám, že i my jeho.“

Při zápase se mohli fanoušci nechat ostříhat a darovat své vlasy, obvykle se jich během jednoho utkání přihlásí šest až osm. „Ale měli jsme i dvacet,“ prozradila Staňková.

Tentokrát se pomáhalo čtyřleté Sáře a osmileté Aničce, speciální dresy půjdou do charitativní dražby. Povedly se, na ledě svítily dvěma odstíny žluté a obešly se bez reklam.

„Já tady mám osmiletého syna,“ vykládal Kohák, když se ze sparťanského dresu převlékl do litvínovského, „a on má háro až po ramena. Říká, že si je nechce ostříhat, že ve vlasech je síla. Když jsem mu řekl, že za to můžou být i peníze, tak on: Cože? Třeba ho zlomíme.“

Herci Jakub Kohák a Marek Taclík před utkání Litvínova se Spartou.

Taclík je severočeský rodák i patriot, fandí hokejovému Litvínovu a fotbalovým Teplicím. „Pomáhat je normální. Nadace Nové háro mě nadchlo, snad budu patrona každý rok a vždycky ke mně novou patronu seženou,“ mrkl na všesportovce Koháka.

A houkl na něj: „Ty máš na dresu desítku?“ Kohák reagoval: „Desítku, co jinýho? Všude jsem desítka.“

Pak už začal souboj Kohákovy Sparty a Taclíkova Litvínova, umělci spolu vhodili čestné buly.