Sobotka po kanonádě: Nechtěli jsme z toho dělat exhibici, snažíme se být lepší

Skončíte nejhůře druzí, jak vás to těší?

Dá se říct, že sezona proběhla bez větších výpadků, za což jsme rádi. Ale nemyslím si, že by se na umístění po základní části teď někdo tolik soustředil. Hlavně se chceme výkonnostně zlepšovat a pořádně se připravit na play off.

Ještě teoreticky můžete předstihnout vedoucí Pardubice, byť byste museli získat plný počet bodů a Dynamo žádný.

Tohle nevnímám vůbec. Soustředíme se sami na sebe, soustředíme se na play off.

Čím to, že jste zápas proměnili v exhibici?

Litvínov má výborné, bruslivé mužstvo. První třetina byla těžká. Věděli jsme, co budou chtít hrát, a vyšlo nám to. Nechtěli jsme z toho dělat exhibici, prostě nám napadly góly.

Díky čemu? Ve druhé třetině jste dali čtyři.

Cpali jsme před bránu, výborně tečovali, doráželi jsme. Šli jsme za tím a byli jsme za to odměnění. Po první třetině jsme si řekli, že víme, že může být ještě lepší. A na ledě jsme to předvedli. Domácí pak vypadali, že byli trošku zaskočení a nevěděli moc, co dělat. Vyhrávali jsme souboje, byli jsme první na puku, to myslím rozhodlo.

Jak si útočník užívá taková zápas?

Když vám napadají góly, je všechno najednou o dost snazší. Lehčeji se vám bruslí, puky chodí dobře od hokejky, všechno vychází. Ale nechci podceňovat Litvínov, hrají výborně, nepříjemný hokej.

Poprvé v extralize se trefil Kanaďan Harper, podruhé jeho krajan Kassian. Je důležité před play off, že se prosadil i čtvrtý útok?

Rozhodně. Zatím nám chyběl důraz, zaměřujeme se na to a kluci ho předvedli. Ukázali, jak se má stát před bránou a jak se do ní tlačit.