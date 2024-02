Sportumilec Taclík: Já a sešívaný? Jsem přítel Slavie a fanoušek fotbalu

„Samozřejmě, popichují pořád, ale méně. Teď je to strašně dobrý pocit!“ zářil populární umělec v Litvínově, kde se o víkendu vyskytl jako patron charitativního Vlasatého zápasu se Spartou.

Rodák z Chlumce na Ústecku je nadšeným sportumilcem, oběma nejúspěšnějším severočeským klubům straní od mládí.

„A teď mi dělají fantasticky na srdci. Vidět Litvínov skoro celou sezonu mezi první čtyřkou je super. Myslím, že hrajeme trošku výš, než jsou naše možnosti. Ovšem i po prohraném zápase odjíždím nadšený, protože se mi líbí, jak Verva hraje. Pardubice a Sparta odskočily, ale se štěstím bychom finále mohli dát,“ zavěštil si Taclík.

Řada jeho kolegů hokej sleduje. „Nejvíce jsou slávisti, ti jsou někde v amatérské lize, pak sparťani jako Jakub Kohák, někdo přeje Pardubicím,“ prozradil. „Litvínovu fandí herec Martin Hofmann, přitom odsud vůbec není. A Petr Kolečko, který je z Prahy. Díky tomu, že jeho první žena Gábina, jedna z jeho prvních žen, pochází z Mostu.“ Kolečko je scenárista kultovních seriálů Most!, Vyšehrad, Lajna či Okresní přebor.

Po záchranářských sezonách severočeské sportovní bašty ožily. „Je to veselejší. Jestli je pravda, že my Teplice budeme mít nového majitele, všechno je úplně rozzářené. Za chvilku bude titul! Věřím v budoucnost fotbalových Teplic i hokejového Litvínova,“ zvolal Taclík. „Sem přijedete a ta severočeská energie, energie chemičky a vůně kraje... Vždyť já tady vyrostl! Zdá se, že majitel Orlen se hokeji věnovat chce, nový vlastník Teplic taky bude. Čekají nás hezké roky!“

Herec Marek Taclík na tribuně před derby pražských S v roce 2017 s Pavlem Kukou (vlevo) a Vladimírem Šmicrem (vpravo).

Teplický vzestup nakopla trenérská rošáda, vyznavače ofenzivního fotbalu Jiřího Jarošíka vystřídal konzervativnější Zdenko Frťala. Podle Taclíka ale neplatí, že za bývalého kouče se hrálo atraktivněji. „Nechci být zlý, ale za pana Jarošíka to skutečně nebyla atraktivní kopaná, za pana Frťaly je. Panu Jarošíkovi bych poděkoval za jeho práci, ale pan Frťala odvádí mnohem lepší,“ myslí si fanoušek sklářů.

Zlepšení vidí ve všem. „Dřív kluci nastupovali a měli hlavy dole, menší fyzičku, v půlce už nemohli. Přišel Zdenko a zvedlo se to skokově. A zvedá se to pořád!“

Pomohlo i spojení kotlů. Po letech, kdy byli fanoušci roztroušení ve dvou sektorech, nyní povzbuzují Teplice společně za brankou. „Vím, že opustit svoje místa fanoušky bolelo, ale děkuju jim za to, že šli doprostřed za bránu, kde má kotel většina klubů. Atmosféra je teď mnohem lepší.“

I Taclík už ve společném kotli fandil a rád by si dal repete. „Měl jsem teď hodně práce, ale doufám, že do března na nějaké utkání dorazím. Poprvé v kotli to nebylo úplně ono, měl jsem přeřvaný hlas, nemohl jsem moc křičet, protože jsem druhý den točil. Fanoušci koukali, co tam pan herec dělá, když neřve, což je v kotli strašně trapné,“ uznává Taclík.

Od jiných příznivců to zase schytal, když byl viděn v Edenu se slávistickou šálou. „Jsem především fanoušek Teplic a Litvínova, to je moje srdcovka. Ale bydlím 22 let na Praze 10 a Slavia je takový můj druhý klub. Od režiséra Davida Ondříčka jsem kdysi dostal šálu, kde je napsáno přítel Slavie, což sedí. Jsem přítel Slavie a fanoušek fotbalu,“ vysvětluje drobné faux pas.

„Vroubek“ u něj mají i jeho Teplice, nepozvaly ho totiž na natáčení nové klubové hymny. „Jsem trošku uraženej. Já tedy neumím zpívat, ale byl u toho kotel, tak se přiznám, že se mě to dotklo. Ale třeba ten můj hlas ještě dohrajou,“ cukají koutky vtipálkovi Taclíkovi.