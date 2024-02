Ujel nám vlak, hlesl litvínovský Baránek po debaklu od Sparty

„Ještě zbývají tři zápasy a my budeme bojovat do posledního. Pak se uvidí,“ neházel hokejku do žita litvínovský obránce Marek Baránek. Verva je pátá a za brněnskou Kometou zaostává už o tři body. Nejlepší čtyřka je nasazená rovnou do čtvrtfinále play off.

Se Spartou to chemikům šlo v první třetině, Hlava srovnával a šest tisíc fanoušků, kteří Hlinkův stadion vyprodali, šílelo nadšením. Jenže ve druhé části hosté nasázeli čtyři góly v rozmezí devíti minut, v závěru tři branky vtěsnali do dvou a půl minuty. „Začátek jsme chytli, první třetina byla vyrovnaná, pak nám ujel vlak. A v takovém zápase to je prostě špatně. Rozdíl ve druhé a třetí třetině byl velký,“ uznal Baránek.

I trenér Karel Mlejnek smutně konstatoval: „Bohužel už jsme se z toho nesebrali. Od té doby jsme nebyli dobří v defenzivní fázi hry na všech postech a ve všech situacích, Sparta v tom dominovala. Kulisa byla výborná, soupeř fantastický.“ Druhá Sparta se valila na litvínovskou branku jako tsunami, po čtvrtém úderu donutila střídat gólmana Tomka. I jeho záskok Zajíček nakonec kapituloval čtyřikrát. „Od druhé třetiny měla Sparta strašně moc přečíslení. Přehrávala nás, my nebyli důrazní před bránou. Odskočili o čtyři góly, což se těžko dohání, zvlášť s týmem jako Sparta,“ štvalo Baránka, který si zapsal gól a asistenci.

Když kanonýr Koblasa v přesilovce 23. gólem sezony snížil na 2:5, Litvínov zavětřil šanci. „Trošku to z nás spadlo. V kabině jsme si řekli, že musíme do třetí třetiny vlítnout. A jako s Hradcem dát rychle na 3:5, pak by se Sparta zatáhla a byla by naděje,“ vzpomněl si i Baránek na nedávný duel a vymazané čtyřbrankové manko. „Bohužel teď jsme nafasovali další góly a už se s tím nedalo nic dělat.“

Domácím opět scházel kapitán Sukeľ, který se přitom do sestavy vrátil jen kolo předtím po čtyřměsíční pauze. V útoku znovu kmital bek Šalda. „Suki nám chybí, ale bez něj jsme hráli skoro celou sezonu a nemůžeme se spoléhat jen na jednoho hráče, musíme hrát všichni,“ apeloval Baránek. „Šalina v útoku umí zaskočit výborně, což dnes potvrdil.“

Sukeľ po střetnutí v Českých Budějovicích nebyl stoprocentně fit. „Proběhne kontrolní vyšetření a pevně věřím, že do pár dní bude zpátky,“ podotkl trenér Mlejnek.

Čestné buly trháku se Spartou hodili herci Marek Taclík a Jakub Kohák jako patroni charitativního Vlasatého zápasu, který se ve speciálních dresech hrál ve prospěch spolku Nové háro. Na rozbruslení si hráči vzali paruky.

3 dělí body Litvínov od 4. místa, a tedy od čtvrtfinále