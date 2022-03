Soustředit se na sebe. Každý musí přijmout svou roli, zní ze Sparty

Ve srovnání s Bílými Tygry nebudou v zápasovém tempu, poslední utkání jako členové elitní čtyřky odehráli 8. března. „Jsme připravení,“ vzkazuje přesto útočník Miroslav Forman.

„I na trénincích to je vidět. Chodíme tvrdě a naplno do soubojů, takže myslím, že to nebude problém. Pauza byla úplně ideální, odpočinek jsem potřeboval. Na konci základní části jsme neustále hráli. Teď jsme si odpočali a dobře potrénovali,“ dodal 31letý útočník.

V extraligovém prostředí nenaleznete moc hráčů, kteří by se dali označit za ryzí srdcaře, Forman ale jedním takovým je. V dresu s velkým písmenem „S“ dospíval, zasáhl v něm do dvanácti ročníků nejvyšší české soutěže a zůstává mu věrný i dnes.

Jistě tak ví, jak se Pražanům proti Liberci v play off „daří“. Se Severočechy vyhučeli poměrem 0:4 na zápasy ve čtvrtfinále sezony 2007/08, kdy Forman hrával ještě za juniorku Sparty. Další porážky už vstřebával přímo na ledě. Ať už se jednalo o finálovou sérii z ročníku 2015/16 (2:4), předkolo o dva roky později (0:3), nebo loňské semifinále (3:4).

Zleva trenéři Sparty Josef Jandač a Miloslav Hořava při loňském prohraném semifinále s Libercem

Mělnický rodák si vzdor nepříjemným zážitkům ze soupeře nic moc nedělá: „Máme jim co vracet, ale neřešil jsem, koho dostaneme. Věřím, že budeme vyhrávat a že navážeme na závěr základní části, který se nám povedl. Motivace je pořád stejná. Ani nebudeme řešit, jestli jsme s nimi nějaké série prohráli. Koukneme na ně, něco si řekneme, ale hlavně se soustředíme sami na sebe.“

Play off 2022 Příloha iDNES.cz

Forman si pamatuje i poslední sparťanský titul z roku 2007, kdy jako dorostenec sledoval cestu milovaného klubu. I tehdy v ní v play off stáli Bílí Tygři a tým kolem jmen jako Hlinka, Ton, Hlaváč, Kratěna, Vykoukal, Ptáček nebo Duba je v semifinálových bojích zdolal 4:1.

Odlišné vzpomínky na Liberec má kouč Josef Jandač. Vždyť také v tehdy prvoligovém týmu působil od roku 2000 jako asistent, následně jej vedl, a před dvaceti lety ho dokonce vytáhl do extraligy.

„Už je to dávno,“ vzpomínal s úsměvem. „Jednak si potom vybavím sérii play off, když jsem ještě trénoval Budějovice (2006). To jsme je porazili 4:1, přestože oni vyhráli základní část. A dále prohrané finále (2016) i loňské semifinále, které asi mají v paměti všichni.“

Josef Jandač ještě jako trenér Českých Budějovic

V pátek tvrdil, že naladěný na „play off mód“ úplně není: „Horečka ještě není, odpočinuli jsme si a ještě budeme mít dva tréninkové bloky.“

Nyní už je po trénincích a do pondělního zahájení série zbývá jen pár hodin.

„Cítím, že atmosféra v šatně je výborná. Kabina musí mít vlastní život, takže jako trenéři do ni moc nechodíme, ale cítíme, že je to dobré... Musíme se držet naší hry, ne toho, co chce Liberec. Mají velice zkušené mužstvo, poslední roky hrají play off až do konce, tři dny na odpočinek jim stačí, aby doléčili šrámy a připravili se na soupeře,“ varuje Jandač.

„K tomu jistě mají radost z postupu, ale to mně je celkem jedno, ať si dělají, co chtějí,“ přidává jízlivě. „Jejich síla tkví v tom, že jsou dlouhodobě pohromadě, a proto play off zvládají dobře. V tomhle musíme být lepší,“ apeluje pak 53letý kouč směrem k vlastním svěřencům.

Petr Kolmann z Liberce slaví v předkole play off gól se svými spoluhráči.

Zrovna ve Spartě, která během sezony kvůli zraněním a nahuštěnému programu zapojila hned 43 hokejistů, je totiž klíčové, aby hráči potlačili vlastní ega.

„Dostali se sem hráči, kteří by se normálně nedostali. Protočilo se jich tu více a postupně se zabudovali. Asi to je dobře,“ připouští Jandač. „Na druhou stranu, na někoho se nedostane hned. Záležet bude na tom, v jaké formě hráči budou a jak přijmou svoji roli, jak budou nastavení,“ dodává s dojmem, že nejspíš našel ideální složení formací, které často prohazoval.

Brankářů v pražském klubu využili ze zmíněné třiačtyřicítky dokonce šest: „Mimo to, že nám vypadávali obránci, jsme řešili i gólmany. Sami víte, jak to tu bylo,“ vracel se Jandač jistě i k rozvázání kontraktu s Alexandrem Salákem, který oznámil, že ve Spartě nechce nadále chytat.

Teď situace vypadá růžově, výběr se smrskl na stabilně chytající dvojici Hudáček–Machovský. Koho z nich tedy nasadit jako jedničku?

„Pro mě to dilema není, nechávám to na trenérovi brankářů Petru Přikrylovi. Samozřejmě se o tom bavíme, ale snažíme se respektovat jeho práci,“ vysvětluje Jandač. „Řeknu mu, že když se to pose..., je to na něm,“ podal suše s ostrým výrazem a rozesmál přítomné žurnalisty.

Zdá se, že nejtěžší časy má Sparta za sebou. V závěru základní části se rozjela a zvítězila ve čtrnácti z posledních sedmnácti utkání. Původně to vypadalo, že bude bojovat o účast v play off, když se ještě koncem ledna držela na desáté příčce. Přesto třeba Forman tvrdí, že tým je jeden z nejsilnějších, jaký zažil.

„Ale je těžké to porovnávat,“ připomíná.

„Sám jsem si nepřipouštěl, kolik na nás ztrácí spodek tabulky, ale kolik nám chybí na elitní čtyřku. Pořád jsme si věřili, i když při ohlédnutí zpět si uvědomuju, že nám asi nikdo nevěřil,“ přiznává.

Teď už se těší na podporu napěchované O2 areny, která by měla sparťany hnát dopředu. Na rozdíl od loňského hořkého konce v semifinále, kterému v hledišti ani lidé přihlížet nemohli.

„Je to úplně jiný sport, během covidového roku to bylo šílené. Moc se těším, navíc play off to ještě umocňuje. Diváci jsou jedna lajna navíc.“

„Zaplaťpánbůh, že se to uvolnilo a lidé můžou přijít,“ přitakává Jandač. „Věříme, že se oba stadiony vyprodají a pomůžou dobrému hokeji. Snad to bude jiné než loni, kdy jsme tady prohrávali,“ doufá a připojuje ještě jedno přání: „kéž by nám i nadále vydržela ofenziva... Ale defenziva je základ,“ doplňuje tradičně.

Přítomnost diváků v ochozech přináší duu Jandač–Hořava ještě jedno pozitivum. V kabině už s nimi nebude zůstávat kamera jako při marketingovém projektu před rokem.

„S Milošem jsme se hrozně kroutili, ale nakonec jsme souhlasili, jelikož to bylo marketingově zajímavé a diváci byli zavření. Teď mohou přijít a pro nás to bude znamenat větší svobodu. Někdy bývají hodně emotivní chvíle, takže jsme vždy poprosili, aby šli s kamerou pryč. Přijde mi to jako si dát kameru do ložnice. Některé věci prostě ventilovat nechcete.“

Pomůže Spartě i tento detail k tomu, aby po 15 letech ve vyřazovacích bojích znovu zahnala vyhladovělé Bílé Tygry zpět do klece?