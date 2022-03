Kam půjde Varaďa? A kdo ho nahradí? I třinecký kapitán Vrána tápe

A jdete na Vítkovice...

Je úplně jedno, koho bychom chytli. Jestli chce jít člověk dále, musí porazit toho, koho dostane. Pro nás bude důležité hrát zodpovědně a navázat na play off z předchozích let. Věřím, že do toho letošního vstoupíme dobře.

Třinec vs. Vítkovice Online reportáž v sobotu od 16 hodin

Díval jste se na zápasy předkola?

Když jsem měl čas, tak jsem si něco pustil, ale úplně podrobně jsem to nesledoval. Viděl jsem několik třetin a bylo znát, že playoffový hokej se už zapnul.

Vítkovice se v předkole utkaly s Olomoucí, což jsou týmy, kde jste dříve působil. Ani jejich souboj jste tolik nesledoval?

Úplně ne, ale vím, že Vítkovice měly nějaké nemocné kluky, takže mě docela překvapilo, že to zvládly. Ale jo, je skvělé hrát proti Vítkovicím.

Váš soupeř hrál v předkole nejvyšší možný počet pěti zápasů. Bude unavený?

Teoreticky je asi dobře, že hráli takhle dlouho, ale na druhou stranu my jsme teď delší dobu stáli, takže... To vše se nyní na startu nové série maže. My do čtvrtfinále musíme vstoupit naplno a na tom by se tím, že oni hráli pět zápasů, nemělo nic změnit.

Říká se, že je těžké titul vyhrát a ještě těžší ho obhájit. Jaké to je, útočit na třetí prvenství v řadě?

(směje se) Nevím, uvidíme. Tato sezona je celkově vyrovnaná, týmy mají velice podobné výkony, kvalita je u všech, takže uspět bude letos hodně těžké. Pro nás je důležitý začátek, dostat se do zápasů brzo, hrát svou hru a získat nějaké sebevědomí a přenést ho pak na led.

Takže si musíte dát pozor i na začátky zápasů, v nichž jste často ztráceli?

Ty začátky nás trápily, ale také je pravda, že jsme měli hodně osekanou sestavu. Nebylo to jednoduché. Věřím, že teď jsme se dali dohromady a do play off vstoupíme trošku jinak.

Loni jste byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem play off. Je to pro vás povzbuzení, motivace?

K naší práci patří, že musíte cítit nějakou zodpovědnost, podávat odpovídající výkony. Ale na něco takového nemyslím a ani se na to nesoustředím. Pro mě je vždycky důležitý týmový výsledek, úspěch. Je úplně jedno, komu se bude dařit, hlavně, ať nám vše funguje, jak má.

Třinec dlouho dominoval základní části extraligy, ale prvenství vám uteklo. Štve vás to hodně?

Bylo to vyrovnané delší dobu, tahali jsme se o pár bodů, ale měli jsme tam období, kdy se nám moc nedařilo. Hradec Králové si udržel svou výkonnost a přeskočil nás. Je to samozřejmě škoda. Trochu to mrzí, ale ta nejdůležitější část sezony teprve začíná. Teď chceme udělat úspěch.

Navíc z druhého místa útočit umíte, protože z něj jste šli do play off při minulých dvou titulech...

Doufám, že tomu tak bude zase. Ale říkám, že letos to bude hodně vyrovnané. Hradečtí hráli velice kvalitní hokej, měli stabilní výkony. Favoritů je hodně.

Trenér Václav Varaďa během sezony oznámil, že po ní v Třinci končí. Nevypsal zvláštní prémii, nepřišel s nějakou mimořádnou motivací, aby se loučil titulem?

Ne. Nic neobvyklého tam z jeho strany není. Je to ale nezvyklá situace, že člověk ví, že trenér nebude pokračovat. Jsem však rád, že se nic moc nezměnilo, že všichni šlapou stejně a že nálada a přístup v šatně zůstaly takové, jaké byly vždycky.

Kouč neprozradil, kam zamíří. Nesnažíte se, aby vám to v nestřeženém okamžiku prozradil?

To nikdo nezkouší, naděje, že něco řekne, tam není. Ale osobně jsem zvědavý. Přál bych si, aby to bylo něco, co si představoval. Aby se posunul ve své kariéře dál tak, jako to máme my na ledě. Uvidíme.

A nejste ještě zvědavější, kdo Varaďu u vašeho mužstva nahradí?

Spekuluje se hodně. Mluvilo se o panu Motákovi (Zdeněk Moták, trenér Olomouce - pozn. red.), ale nevím, neřeším to. Pro nás je důležité play off a uvidíme, co bude dál.