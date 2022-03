Nestrašil: První zápas jsme zvládli, ale musíme ho hodit za hlavu

Byla na Vítkovicích znát únava z pěti těžkých zápasů předkola play off?

To se musíte zeptat jich, těžko hodnotit. Je však jasné, že neměli lehkou sérii. Na druhou stranu po dlouhém volnu se taky nehraje úplně snadno. Týmy jsou zkušené a jdou do play off s tím, že jim je jedno, kolik zápasů už hrály. Chybí jim však nějací hráči, to může hrát roli.

Hosté nehráli špatně, zejména zpočátku měli občas tlak, ale ke střele jste je nepustili. Najeli jste na systém pro play off?

Popravdě, přijde mi, že takhle hrajeme celou sezonu, že to nebyla žádná velká změna. Naopak ve hře dopředu jsme možná byli i malinko drzejší než v základní části. Celou sezonu jsme zodpovědný tým. Samozřejmě minulé dva měsíce pro nás byly těžké, neustále nám chyběli hráči, ať už kvůli viróze, covidu, nebo olympiádě... Promíchala se tady spousta hráčů, ale náš hokej se moc neměnil.

Překvapil vás soupeř něčím?

V této fázi soutěže už nemají týmy šanci nějak se překvapit. Nyní se systémy už jenom obměňují. Nebylo tam nic, co by nás překvapilo, co se týká systémové hry. Věděli jsme, že budou hrát tvrdě a zodpovědně, budou se bít o každý puk. V tom jsou silní. Ale zvládli jsme to také.

Za stavu 0:0 vám Lukáš Kovář dal gól těsně po konci první třetiny. Oddechli jste si?

V tu chvíli jsme všichni věděli, že to bylo po siréně. Ale je to poučení do příštích zápasů. Do konce třetiny chybělo deset vteřin a my místo, abychom puk dali k nim do pásma, ho ztratíme ve středním pásmu a otočí se to proti nám. Měli jsme kliku, že do konce nechybělo dvanáct vteřin.

Vy jste pak v polovině zápasu dal první gól a v přesilovce. Takže jste potvrdili, že je to vaše silná zbraň?

Jsme za to rádi. I za to, že jsme byli jen jednou vyloučení za faul, což je pro nás poučení ze základní části, kdy emoce trošku hrály roli a občas jsme se nechali vylučovat. Přesilovka, musím zaklepat, nám šlape celou sezonu. Zaplaťpánbůh. Doufáme, že tomu tak bude i nadále.

Brankář Ondřej Kacetl sice neměl moc práce, ale v pravý čas několikrát parádně zasáhl. Souhlasíte?

Podal super výkon. Za takovým týmem, jako jsme my, se hodně těžce chytá. Gólmani jsou radši, když na ně jde třicet, pětatřicet střel. Když jich tolik není, musejí být furt ready. Rozhodně mu to nezávidím a klobouk dolů před ním. Ačkoliv hosté neměli tolik střel, těch několik šancí, co měli, bylo fakt velkých. A on je pochytal.

A konečně mohli přijít diváci bez omezení. Dorazilo jich přes 4 700. Jaké to bylo?

Fantazie! Hokej bez lidí je hrozná nuda. Člověk tam vždycky nechá všechno, ale když tam lidi jsou, je atmosféra a může se přijít podívat i rodina. S tím, co bylo za covidu, se to nedá srovnávat. Tehdy bylo všechno slyšet. Jsme zvyklí hrát hokej pro lidi. Bez nich to není ono.