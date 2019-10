V Kometě se zatím rozkoukávám, hlásí univerzální dělník Kusko

Připomíná hokejového Ferdu Mravence. Také Silvester Kusko totiž pro Kometu odvádí práci všeho druhu – často nenápadnou, ale o to cennější.



V neděli se za ni poprvé v sezoně dočkal i gólové odměny, jeho dorážka postrčila Brňany k nájezdové výhře 4:3 nad Litvínovem. „Pro jeho hlavu je to jedině dobře,“ věří trenér Petr Fiala. „Když má útočník na kontě gólů nulu, tak se tím zabývá.“

Góly jsou ovšem v seznamu úkolů čtyřiadvacetiletého „dělníka“ až několikátou položkou. „Hlavně máme unavovat soupeře, být nepříjemní a dělat útočné pásmo pro první dvě lajny,“ nastiňuje Kusko roli čtvrté formace, do níž od začátku ročníku náleží.

A i ona má podíl na tom, že Kometa vyhrála 10 z posledních 11 partií a vládne extralize. „Potřebujeme, aby vířili, byli brusliví, brali soupeřům síly a dohrávali je. Nemají tolik času ve hře jako další lajny, o to to mají těžší. Ale s jejich výkony můžeme být spokojeni, stejně jako s celým mužstvem,“ oceňuje Fiala.

Po příchodu Vladimíra Svačiny navíc roste předpoklad, že čtvrtý útok bude znamenat také větší hrozbu pro branky soupeřů. Sám Svačina skóroval už v pátek. „Je jedině dobře, že jsme dostali do lajny takového zkušeného borce. Je to o něčem jiném, než když jsme tam jenom mladí. Sedí nám to a rozumíme si,“ těší Kuska. „Chceme kromě obrany přispět i nějakou produktivitou. Zatím toho bylo málo.“



Slovenský rodák, který vyrůstal v Kanadě, přitom má slušný ofenzivní potenciál – loni v prvoligové Třebíči sbíral skoro bod na zápas. V extralize má ovšem za 50 utkání chudou bilanci 3+2. „Zatím se tu (v Brně) nějak rozkoukávám a snažím se vybojovat stabilní místo. Co si budeme povídat, mančaft je kvalitní a lajny jsou tu narvané,“ popisuje Kusko. „Snažím se tu udržet a dělat svou práci. Do každého zápasu i tréninku jdu na sto procent, abych si na konci dne mohl říct, že jsem nemohl udělat nic navíc.“

Do Kuskova repertoáru patří také hra v oslabení, v němž nastupuje s hvězdným Tomášem Plekancem. A i v této disciplíně si počíná zdatně. „Je velice ukázněný a kvalitní defenzivní hráč,“ vyzdvihuje Fiala. „Pleky mi dává nějaké drobné rady, na základě kterých to hrajeme. Je to obrovská škola a strašně si toho cením. Navíc se mi tím zvedá ice time a jsem pořád v tempu,“ pochvaluje si Kusko.

Jeho výbava pak zahrnuje ještě jednu specialitu v podobě nájezdů. „V Třebíči jsem byl s Petrem Polodnou, který jezdil něco podobného co já, a furt z toho dával góly, tak jsem to trošku okopíroval. Loni mi to sedlo neskutečně, z 20 nájezdů jsem dal možná 17 gólů,“ líčí Kusko. V neděli ovšem neuspěl. „Jejich gólman to má možná natrénováno od Lukáše Kašpara, který to dělá podobně. Ale mohl jsem to udělat líp, příště to chce možná trošku víc klidu.“