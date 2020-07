Trénujeme už dlouho. Moc se všichni těšíme na led, hlásí Szturc

Roman Polák, Rostislav Olesz, Lukáš Klok, bratři Stránští, v roli hráče i spoluorganizátor Roman Szturc. Tahle jména lákala na charitativní fotbalové utkání, v němž vyzval klub SK Markvartovice hokejové hvězdy spojené do týmu s názvem Šachtar Bo Ostrava.



„Vymysleli jsme to tak nějak společně. Chodíme hrávat každou středu, a protože mám hřiště za barákem, chopili jsme se toho s Mikulášem Rimmelem a Šeďou (Ondrejem Šedivým),“ pravil 30letý útočník Roman Szturc.

Jak ten nápad na charitativní utkání vlastně vznikl?

Zapadlo to do sebe. Už loni jsme hráli v Bohumíně. Moc nás to bavilo a povedlo se to. Chtěli jsme něco zorganizovat, ale s koronavirem se to zkomplikovalo. Ovšem když začal hrát Baník, my se potkali, dali si tři piva a vymysleli to tak, abychom měli název, dresy a tak. Pak se to domluvilo s Markvartovicemi.

Jak se vám sháněli spoluhráči do týmu?

To bylo to nejlehčí. Těžší bylo někomu neříct. Někteří kluci už museli odletět za moře, jinak by sestava byla ještě vyšperkovanější. S klukama chodíme na fotbal každou středu už tři nebo čtyři roky. Základnu máme, ve whattsappové skupině je nás asi pětatřicet.

Počasí si s vámi zalaškovalo, že? Ze soboty jste zápas na poslední chvíli přesouvali na neděli.

To je to, co člověk neovlivní. Každý sice podle předpovědi tušil, že sobota nemá vyjít, ale doufali jsme, že se to roztrhá. Jenže pořád lilo. Odehrát by to šlo, nejsme z cukru, ale protože jsme to dělali pro lidi, domluvili jsme se, že to o den přehodíme a užijeme si pěkné nedělní odpoledne.

Alespoň jste si fotbalem zpestřili přípravu.

Sezonu nám ukončili v březnu, trénujeme už hodně dlouho. Všichni se moc těší na led. Máme vytvořenou skupinku, trénujeme spolu. V tom se pro nás moc nezměnilo.

Před minulou sezonou jste po letech ve Vítkovicích hledal angažmá. Přes Zlín jste šel do Třince. Teď už víte, kde budete hrát?

Je to na dobré cestě, vyřešené to snad bude v nejbližších dnech.