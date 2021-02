Na kolotoči s Poulíčkem. Maká na sobě a to se musí projevit, chválí kouč

A také v prodloužení sehrál jednu z hlavních rolí Rutar.

Při ofenzivním manévru objel pardubickou branku, ale zkušeného beka Jakuba Nakládala se nezbavil, dostal hit u mantinelu, Nakládal rychle otočil hru na najetého Patrika Poulíčka, jenž se trefil z levé strany přímo do vikýře a svou druhou trefou v zápase rozhodl o bonusovém bodu pro domácí.

Souhrn 16. kola extraligy

„Pracuje na sobě od mládeže, maká na technice hole, chodí do posilovny. Ono se to musí projevit. Sklízí ovoce za to, co hokeji obětuje,“ chválil hrdinu večera trenér Dynama Richard Král. „Jeho přístup je skvělý, zaslouží si to. Zajímá se o svou hru, přemýšlí o ní a věnuje se jí. Tohle není jeho strop, má ještě kam růst.“

To Rutar prožil sladkokyselý návrat do pardubické arény.

Před dvěma týdny ji opouštěl předčasně, otřesený a se zlomeným nosem, když ho ve středním pásmu tvrdě srazil Bělorus Andrej Kosticyn. Původně si měl odpykat sedmizápasový trest, ale nakonec ho disciplinární komise snížila jen na tři mače, takže návrat vyšel shodou okolností zrovna na Olomouc. Žádná vendeta se však nekonala. Rutar nastoupil v první obraně Hanáků a byl víc vidět než šestatřicetiletý bývalý forvard Montrealu či Nashvillu se čtyřmi stovkami startů v NHL. Pardubičtí bodovali popáté za sebou a počtvrté z toho vyhráli, leč úplně spokojení nebyli.

„Chtěli jsme získat tři body, jsme tedy mírně zklamaní, ale každá výhra se počítá,“ řekl Král. Nástup do zápasu se lépe povedl Dynamu. Olomoucký kapitán Vyrůbalík přišel za brankou o puk v souboji s Kusým, který přihrával na osu Poulíčkovi, jenž bez přípravy mířil přesně a poprvé vzal kohouty na kolotoč.

Mora se však rychle otřepala a v 7. minutě byl na konci pěkné kombinace navrátilec z marodky Vojtěch Tomeček, který po lahodné souhře Strapáče s Ostřížkem zakončoval do prázdné branky.

Náskok Pardubicím vrátil ale už o půl minuty později obránce Zdráhal nahozením od modré čáry.

Druhou třetinu narušilo vysklené plexi. Bitva gradovala. Po Rutarově akci se podesáté v sezoně prosadil Knotek. Ale ani to hostům nemuselo stačit na bod. Zohorna však v 57. minutě trefil tyč. „První dvě lajny hrály velmi dobře, měli jsme v závěru zajímavé šance, nastřelili jsme i tyčku. Rvali jsme se o tři body,“ podotkl Král. „Nejsem ale zcela spokojen s výkonem mladších hráčů, mají na víc a měli by být daleko rvavější. Rozhodla první třetina, v ní jsme měli šance, ale překombinovávali jsme naši souhru až do prázdné brány.“ Největší šanci zvrátit posun utkání do prodloužení měl ovšem v poslední minutě základní hrací doby osamocený olomoucký zadák Tomáš Dujsík; na gólmana Kloučka si však nepřišel a těsně mimo zamířila i Knotkova dorážka.

„Sehráli jsme vyrovnané utkání i v počtu střel s množstvím šancí na obou stranách, a to i vyložených. Jsme rádi, že jsme srovnali stav na 2:2 a získali jsme zasloužený bod,“ pravil olomoucký kouč Zdeněk Moták. Jeho tým měl velkou příležitost rozhodnout také prodloužení v 62. minutě, kdy nejprve Kousal stěží odzbrojil unikajícího Nahodila, poté Klouček musel betonem vykrýt samostatný únik Buriana.

Poulíček byl o chvíli později po ztrátě Rutara přesnější.

„V prodloužení jsme měli dvě vyložené šance, za jejich neproměnění jsme byli potrestáni, domácí skórovali bez tlaku na hráče. Kdybychom byli zabijáci v zakončení, byli bychom úspěšnější,“ litoval Moták. „Musíme do toho jít hlava nehlava, chce to ještě více důrazu.“

Olomouc si i tak upevnila dvanácté místo, jež jako poslední zaručuje play off. „Pořád máme nejméně vstřelených branek a nejhorší procento úspěšnosti střelby. Je dobře, že jsme po pauze bodovali, ale potřebujeme být produktivnější,“ dodal Moták.