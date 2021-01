Plzeň už potřebuje zabrat. Doufám, že to konečně vyjde, věří útočník Pour

„Napravit to můžeme jedině tvrdou prací. Pravda leží na ledě. A jen poctivý trénink vás v delším časovém rozpětí odmění,“ míní plzeňský trenér Ladislav Čihák.

V úterý Škoda vyšla bodově i střelecky naprázdno ve Zlíně, porážka 0:2 ji zároveň odsunula z elitní čtyřky extraligové tabulky. Dnes se tam může vrátit, ale k tomu potřebuje zlou šňůru ukončit a zdolat královéhradecký Mountfield. Duel 38. kola extraligy začíná v plzeňské Logspeed.cz Areně již v 17 hodin, pátá Plzeň i šestí Východočeši mají na kontě shodně 59 bodů.

„Ve Zlíně jsme se po nepovedeném začátku zlepšili, tlačili se víc do branky. Ale bohužel tam nic nedotlačili. Musíme dál makat a ještě víc chodit do branky, aby nám tam něco spadlo. Doufám, že to konečně vyjde,“ věří útočník Jakub Pour.

Plzni dál chybí zraněné trio Mertl, Musil, Kantner, už jedenáct kol čeká na gól kapitán Gulaš. A týmu se v poslední době nedaří ani v přesilových hrách. „Máme tam dobré momenty, jenže s horším řešením. Že nám to pak na modré přeskakuje přes hokejky, to pramení z lehkosti, která nám teď schází. Ale věřím, že to zlomíme. Přesilovkami si musíme pomoci, to je základ úspěchu,“ konstatoval Čihák.

S Hradcem se Škoda utkala doma již minulé úterý v dohrávce 12. kola a podlehla 1:4. „Soupeř byl jasně lepší, předčil nás v soubojích, rychlosti i důrazu. Pokud chceme uspět proti fyzickému týmu, tohle musíme zlepšit,“ nabádal kouč. Plzeň už bodovou infuzi potřebuje.