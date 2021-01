Perfektní Huf vynuloval Plzeň, oslabení Berani brali tři body

„Není to můj nejoblíbenější soupeř, ale teď mi to proti nim jde,“ řekl Huf po výhře 2:0. „Tentokrát to bylo těžší tím, že jsem se dozvěděl, že nastoupím po ranním tréninku,“ připomněl zlínský junák, že zaskočil za indisponovaného Kašíka.



Nejlepší zákrok si Huf schoval na konec třetí třetiny, kdy betonem vleže znemožnil ve skórování Strakovi. „Hlavně si vážím, že jsme porazili silnou Plzeň. Je to výsledek všech. Každý hráč odvedl maximum, nic nevypustil,“ chválil Huf spoluhráče.

Zlín vyhrál navzdory rostoucí marodce mezi útočníky, klub si znovu musel vypomoct z prvoligového Přerova. Vítěznou trefu zaznamenal na konci 7. minuty v přesilovce bombou od modré Řezníček. Pojistku přidal ještě v úvodní třetině Kubiš po individuální akci Vopelky. I tak Zlín zůstal předposlední.