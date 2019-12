Americký obránce Glover začal v Kometě prohrou, Plzeň nezastavil

Ačkoli toto vyloučení k inkasované brance ještě nevedlo, nedokázal americký obránce zabránit porážce svého týmu 2:4. Čtvrtý gól indiánů šel na jeho vrub, když Američan propadl na útočné modré čáře.

Start angažmá nic moc. V Kometě nicméně věří, že Glover dokáže zaplnit díru v obraně po odchodu Jana Štencela do Vítkovic. S týmem trénuje už od pondělí, kdy jej klub oficiálně představil.

„Měli jsme mezery v obraně a snažili jsme se s tím něco dělat. Hledali jsme obránce praváka, takový bohužel na českém trhu momentálně není. Rozhodli jsme se proto angažovat Jacka, na kterého máme výborné reference,“ zdůvodňoval akvizici majitel a trenér klubu Libor Zábranský.

„Vítězný Zelný trh, to je skvělé“

Glover letos nastupoval v týmu Jacksonville Ice Men v třetí nejvyšší kanadsko-americké soutěži ECHL. „Během sezony ve státech mi zavolal agent, že má pro mě nabídku z Evropy. Čím více mi toho o nabídce řekl, tím více mě to lákalo. Potom už jsem nemohl odolat,“ popisuje posila cestu do nového klubu. Glover, draftovaný v roce 2014 Winnipegem ve třetím kole jako 69. v celkovém pořadí, přináší zkušenosti zejména z univerzitní ligy NCAA a z ECHL. Připsal si však i start v AHL za rezervní tým Winnipegu, Manitobu Moose.

Jeho největšími úspěchy jsou dvě medaile z mistrovství světa kategorií U17 a U18. V prvním případě získal bronz, ve druhém pak světový šampionát vyhrál. Ve finále proti českému týmu tehdy zvítězili Američané 5:2 a stali se mistry světa.

Glover v Evropě odehrál několik turnajů jako člen amerického projektu NTDP, shromažďujícího talenty do osmnácti let v jediném tréninkovém programu. „Když jsme hráli v Evropě, měl jsem vždy dobrou zkušenost a chtěl jsem si zkusit dospělý evropský hokej. Česká liga je opravdu rychlá a je tu spousta chytrých hráčů. Musím hlavně dobře bránit nejlepší útočníky,“ kladně hodnotil úroveň nejvyšší české soutěže Američan.

První trénink s novým týmem absolvoval hned v pondělí, už v neděli ale přímo v hale sledoval vítězné představení svého nového klubu proti Kladnu. Atmosférou v DRFG Areně byl unesen. „Zápas to byl úžasný, stadion byl úplně plný, fanoušci stáli a hlasitě fandili po celý zápas. Naprosto to překonalo všechna má očekávání,“ chválí aktivní fanoušky vytáhlý obránce.

Kladně hodnotí také město samotné. „Překvapilo mě, jak je Brno velké. Před příletem jsem věděl o České republice jen, že tu je Praha a Brno, nic víc, dokud jsem neměl jistý přestup. Peter Mueller mě hned v pondělí vzal do města. Ukázal mi, kam se jít najíst, kde si nakoupit, bylo to od něj moc milé. Překvapily mě také trhy na Zelném trhu, je to prý vítězné místo Komety. To je skvělé, že tu něco takového je,“ usmívá se.

„S Pyrochtou se dobře doplňujeme“

V souvislosti s přechodem z evropského širokého kluziště na užší led NHL se často mluví o náročné adaptaci. Glover s větším prostorem mít problém nebude. „Hrál jsem na velkém kluzišti na univerzitě v Minnesotě, jsem na něj zvyklý. I v mládežnických kategoriích jsme hráli často na velké ploše. Doufám tedy, že se dokážu adaptovat velmi rychle,“ nebojí se nový člen Komety výzvy. Do zápasu s Plzní nastoupil americký zadák po boku Filipa Pyrochty.

„Zatím jsem s Jackem absolvoval jen tréninky, ale myslím, že to bude super,“ těšil se na spolupráci před zápasem Pyrochta. „V dnešním hokeji musí být obránce vyvážený v defenzivní práci a podpoře útoku. S Jackem ale vím, že pokud se vydám podpořit útok, tak mě vzadu zastoupí. Musíme ale hrát všichni nahoru i dolů,“ říká Pyrochta.

S Gloverem se v kariéře již potkali na mistrovství světa do 18 let ve Finsku. „Jack mi tenkrát ukradl titul mistra světa,“ vzpomínal brněnský zadák na finálový duel.

Českého obránce po dvou utkáních v klubu oddech nečeká. Trenér Miloš Říha si ho znovu vybral do reprezentace. S Pyrochtou se do Ruska na Channel One Cup vydá i střelec Martin Zaťovič. „Reprezentovat je radost. Odpočívat budu, až dostaneme volno tady v klubu,“ těší se Pyrochta na účast v národním týmu.

Program ligy přisoudil Kometě pět zápasů na hřištích soupeřů v řadě. Brňané šňůru venkovních utkání absolvují kvůli předehrávkám s Třincem a Vítkovicemi, na jejichž stadionech se po vánočních svátcích uskuteční světový šampionát hráčů do dvaceti let. Sérii předělí reprezentační pauza.

„Někdy se to tak sejde. Dva a tři zápasy rozdělené více než týdenní přestávkou je pro nás lepší model, než kdybychom jeli pětkrát za sebou ven během deseti dnů‚“ komentoval program asistent Kamil Pokorný. V neděli se Kometa představí na hřišti posledních Pardubic.