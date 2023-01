Rána kapitána rozhodla. Už nešlo přihrát, hlásil radostně Schleiss

„Už jsem neměl komu nahrát, dvakrát jsem přihrávku prováhal a pak už nechtěl riskovat. Brankář klečel, protože Kryštof Hrabík stál skvěle před ním. Vzal jsem to na sebe a naštěstí to vyšlo. V brance svítil terč v podobě láhve, jsem rád, že to vyšlo a že bereme tři body,“ popisoval po utkání osmadvacetiletý útočník.

Kladno šlo do utkání ve výborné formě a se šňůrou tří vítězných zápasů v zádech. „Věděli jsme, že nás nečeká jednoduchý soupeř. Měli jsme dobrý vstup do utkání, dali tři branky. Bohužel, snížení na konci první třetiny a další vyloučení dostalo Kladno na koně,“ mínil plzeňský trenér Petr Kořínek.

Trefa Jágra, který vstřelil svůj první gól po 50. narozeninách a stal se nejstarším střelcem extraligy, obraz hry přetočila.

„První třetinu jsme dominovali. Na soupeře jsme tlačili a dostali se do vedení 3:0. Jenže čtrnáct vteřin před první pauzou jsme dostali zbytečný gól. A i kvůli častým oslabením jsme domácí dostali zpátky do hry,“ řekl Schleiss. Přesto stav 1:3 vydržel až do třetí části, ale v ní se Rytířům podařilo během šesti minut vyrovnat. „Přestali jsme hrát. Máme problém s tím šlapat šedesát minut. Až se to naučíme, tak to bude dobré. Teď hrajeme vždycky jen čtyřicet minut,“ štvalo kapitána Škody.

„Naštěstí se nám podařilo v závěru v přesilovce zlomit zápas na naši stranu. Kluci to vydřeli, ale máme ve hře spoustu chyb, které si musíme říct,“ doplnil kouč Kořínek.

Plzeň tak vstoupila do nového roku výhrou, Kladnu nestačila ani dvojnásobná střelecká převaha. „Moc bych to nehrotil, důležité je, že ty góly nakonec dáme. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby těch střel bylo více, ale jsme hlavně šťastní za tři body,“ reagoval Schleiss.

Vítězství Škodu posunulo na čtvrtou příčku, přitom tým nastupuje v okleštěné sestavě, v kabině řádí viróza. „Čtvrté místo je krásné, ale ještě zbývá hodně zápasů. A musíme jíst co nejvíce vitamínů, abychom byli brzy opět v plné síle,“ prohlásil zkušený forvard.

Zda se někdo z nemocných na soupisku vrátí, se ukáže již ve čtvrtek od 17.30 hodin, kdy Plzeň v předehrávce 35. kola hostí Hradec Králové.