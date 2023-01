Jágr dal první gól po padesátce. A jeden mu chybí do světového rekordu Gretzkého

„Vzhledem k tomu, jak hraje, byla víceméně otázka času, kdy gól dá,“ tvrdil kladenský kapitán Tomáš Plekanec po úterní extraligové porážce 3:4.

Legendární útočník skočil na led neplánovaně už v půlce prosince kvůli velké marodce Rytířů, comeback původně plánoval až na leden.

V šesti startech nasbíral pět asistencí, v sedmém už se zapsal i do střelecké listiny. Gól slavil po 26 utkáních, ten poslední se datoval k 26. prosinci 2021 proti Litvínovu.

„Na ledě je znát. Hlavně jeho síla v soubojích, pořád ho nikdo neodtlačí, pořád je od něj pomoc ohromná, pořád je platný,“ smekl další hvězdný Rytíř Plekanec. „Je na něm, jak dlouho chce hrát a v jaké pozici.“

Jágr začínal ve třetí formaci, ale několik zápasů už naskakuje v elitním, Plekancově útoku s druhým křídlem Adamem Kubíkem. Proti Plzni strávil na ledě přes devatenáct minut, což je jeho sezonní maximum.

„Je vidět, že se do toho dostal, že zase našel chuť. Ještě se trošku hledáme a sehráváme, ale zatím je to docela dobré,“ míní Kubík, který slavil jubilejní stou trefu za Kladno.

„Pořád si něco k souhře naší lajny povídáme. Je super hrát s takovými legendami kladenského a českého hokeje. Jsem za to vděčný, dám na jejich rady a čerpám z toho, když jsem s nimi na ledě.“

Legenda snižovala v čase 19:46 na 1:3 jen šestnáct vteřin po třetím plzeňském úderu. Při přečíslení Plekanec z kruhu posunul puk před branku Jágrovi, který z první střílel bekhendem nad Svobodovu lapačku.

„Do konce třetiny zbývalo málo času, Jarda zařval, že jedeme ve dvou. Já ho neviděl, ale tušil jsem, že pojede před bránu,“ líčil Plekanec gólovou souhru. „Snažil jsem se puk prohodit přes beka, vyšlo to a my se dostali zpátky do hry. Důležitý gól, abychom bojovali o body. Nakonec to bylo málo. Škoda.“

Víc než čtyři tisícovky fanoušků dostal Jágrův gólový doping do varu a Rytíře nastartoval. „Pleky ho výborně našel, Džegr se skvěle trefil bekhendem. Jsme rádi, že mu to padlo, ještě když se hrálo ve speciálních dresech. Doufejme, že to není jeho poslední zásah,“ věří nejlepší kladenský střelec Kubík.

Jágr je zase nejstarší. Nejen Kladna, ale i celé extraligy. A hlavně už atakuje světový rekord, který drží The Great One, tedy Gretzky. Kanaďan nastřílel 1098 gólů ve špičkových ligách (včetně play off) a reprezentacích, Jágr má už jen o jeden méně.

Jaromír Jágr v akci proti Plzni.

„Vůbec o tom nevíme, to je spíš statistika pro fanoušky. Ale je otázka času, kdy ho překoná,“ soudí Plekanec. Kubík přikývl: „S Plekym uděláme všechno, aby se to Jágrovi povedlo.“

Rytíři se v úterý nasoukali do památečních dresů se znakem Poldi na hrudi, aby připomněli třicetileté výročí vzniku samostatné České republiky.

Jágr v původních trikotech nastupoval za svůj mateřský klub během výluky NHL v sezoně 1994/95, v jedenácti zápasech nastřílel jako dvaadvacetiletá superstar osm gólů.

S paní Poldi skóroval i po 28 letech a v retro dresu ukázal, že stále není retro. Byť 15. února oslaví už jednapadesáté narozeniny.