Šidlík půjde hned proti bývalým spoluhráčům: Zkusím to hodit za hlavu

„Těším se i netěším, pere se to ve mně. Jedu tam s tím, že se soustředím na svůj výkon a zkusím hodit všechno za hlavu,“ říká důrazný bek, jenž v tomto týdnu oslavil šestadvacáté narozeniny.



V dnešním zápase se tak potká i s hráčem, který zaujal jeho místo. Rosandič ale bude mít trochu výhodu, protože si dres Vítkovic v zápase vyzkoušel i ve středu, kdy ostravský tým prohrál 3:7 s vedoucím Libercem a nechtěně tím potvrdil současnou bídnou formu.

Hradec na tom je přece lépe. Je to znát třeba v kabině?

Tady se hraje v trochu větší pohodě. Je to úplně jiné než ve Vítkovicích, kde se, co se týče bodů, extrémně nedaří. Nevím, jaká nálada tady byla předtím, takže nemůžu srovnávat, ale za mě je to v pohodě, kluci mě přivítali, smějou se, což mám rád. Nemám rád, když se chodí v depresích a mračíme se na sebe.

Hradec v extralize Dnes na Mountfield čeká zápas na ledě Vítkovic (17.30), které mají jen o čtyři body víc než Litvínov a Pardubice, poslední dva týmy tabulky.

V neděli se Mountfield naopak vydá na led lídra tabulky, hraje totiž zápas v Liberci (16.00).

Doma se Hradečtí poté představí hned v úterý, kdy přijede Jágrovo Kladno (18.00), které při minulém utkání v Hradci vyprodalo stadion.

Jak moc překvapivé pro vás bylo, že vůbec k výměně za Rosandiče došlo?Ve Vítkovicích jsem měl nějaké informace, že by mě chtěli vyměnit, pak ale najednou přišla ta, že to padlo, což bylo minulý týden ve čtvrtek. No a v pondělí jsem přišel domů, zavolal mi Jarda Bednář (sportovní manažer hradeckého klubu - pozn. autor) a řekl mi, že mě vítá v Hradci. Takže jsem byl překvapený, musím ale říct, že mile.

Kvůli aktuálním vyšším ambicích, které v Hradci oproti Vítkovicím jsou?Je určitě lepší hrát v týmu, který má vyšší ambice a má našlápnuto na play off. Ve Vítkovicích se hraje o záchranu, zatímco tady je šance na šestku a to je teď hlavní cíl, který před námi je.

Do Hradce jste přišel ve středu, už dnes vás čeká první zápas. Jak si zvykáte na přece jen odlišný systém, který má Hradec po příchodu trenéra Růžičky?

Pro mě je to ten největší rozdíl oproti Vítkovicím. Tam jsme hráli to nejjednodušší, abychom dělali body, tady se to hraje jinak, v trochu větší pohodě. Pana Růžičku znám, je tu něco podobného, co se hrálo v Chomutově, když jsem tam byl, zvyknu si rychle. Mohlo by mi to svědčit.

Hru Vítkovic asi máte přečtenou nejvíc z týmu. Co poradíte?

Zatím se mě nikdo na to, co by mělo platit, ještě neptal, tak ještě uvidíme.