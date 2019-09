Vítkovický bek Šidlík odvolal faul: Svědomí by mi nedalo spát

„Bylo to špatně odpískané. Věřím, že to rozhodčí neviděl dobře, bylo to zkreslené, ale já cítil i viděl před Bulíře, že jsem dal Bukymu já. Nevím, jestli je to povinnost, ale mělo by to tak být,“ líčil Šidlík.

Liberec ale vzápětí vyrovnal.

Kdybychom vyhráli nebo dali z takové přesilovky gól, asi by se mi špatně spalo. Svědomí by mi nedalo spát, proto jsem to udělal. A že jsme z toho dostali gól? No, tak jsme dali další gól v přesilovce. Asi to tak mělo být.

Bulíř přitom po zápase říkal, že ani nevěděl, jestli to byla jeho hokejka, nebo vaše.

Ty jo, hned na ledě začal řvát, že to nebyla jeho hůl, ale moje... (usmívá se) Nevím. Já to hlavně cítil a viděl, jestli to on věděl nebo neveděl, není podstatné.

Vedli jste 3:1, ale prohráli jste 4:5 po nájezdech. Berete ten bod, nebo je to ztráta?

Určitě jsme ztratili dva body. Měli jsme to dobře rozehrané, hráli jsme pěkný hokej, bojovný. Měli jsme i větší převahu než proti Třinci, tam nás zavírali častěji a měli víc šancí, hrozili víckrát. Bohužel jsme udělali pár chyb, které oni potrestali. Liberečtí nepotřebují na gól patnáct nebo pět střel, stačí jim dvě. Tím to zvrátili. Pak už je to vabank, nájezdy jsou loterie. Podali jsme super výkon, je fakt škoda, že jsme to neurvali za tři body.