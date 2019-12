Karlovarský útočník Koblasa si věří. Hodně hraju, vysvětluje formu

„Věřím si, hraju hodně,“ říká Koblasa. Po návratu do Karlových Varů má docela jinou úlohu v týmu, hraje v průměru 18 minut za zápas, chodí do speciálních týmů pro přesilovky a oslabení.



Právě v početní nevýhodě zapsal proti Plzni svůj zatím poslední gól. Pro sebe snad až typickou akcí. Dejte Koblasovi puk, jen trochu času na střelu švihem a spolehlivě jej pověsí do jednoho z horních růžků branky. Trefa číslo 13, přitom dosud bylo jeho extraligové maximum číslo devět. „Samozřejmě jsem rád, že se mi daří, ale vezu se s celým týmem. Hrajeme výborně,“ chválí Petr Koblasa celý tým. Jeho góly se v nabitém programu budou hodit, boj o předkolo, či dokonce přímý postup do čtvrtfinále nabírá na obrátkách.

Nemrzí vás, že jste proti Plzni místo tří bodů měli dva?

Dva body bereme. Asi nás po průběhu trochu může mrzet, že jsme neudrželi vedení 3:0. Na druhou stranu před zápasem bychom dva body brali. Plzeň měla ve třetí třetině tlak a remíza byla asi spravedlivá. Celý zápas hodně ovlivnil první gól Plzně, který padl po buly, které se mělo opakovat. Rozhodčí jsou tam čtyři a takovou situaci nevidí.

Hodně vás štvalo předcházející vyloučení a ono vhazování?

Spíš mě štvalo, že tohle rozhodčí posoudí, jak posoudili. Zákrok nebyl veden zezadu. Nemůžu za to, že hráč s výškou metr padesát se skloní a vypadá to, že ho atakuji na hlavu. To bychom do těla nemohli chodit vůbec.

Bylo složité krotit emoce?

Je zbytečné tohle řešit, rozhodčí svůj verdikt nezmění. O přestávkách nám trenéři říkali, že se máme soustředit pouze na hru. I když uvnitř jsme všichni naštvaní asi byli.

Ze zápasu máte další gól, kus práce asi přičtete Beránkovi, že?

Rozhodně, Ondra výborně vybojoval puk a přistrčil mi ho. Viděl jsem, že hráč přede mnou stojí, nechtěl jsem jít do kličky. Snažil jsem se ho netrefit. Jsem rád, že to vyšlo.

Třináctý gól, cítíte formu?

Po bodové stránce zatím má nejlepší sezona, bez diskuzí. (úsměv) Jsme zatím lehce za půlkou. Nemůžu si na nic stěžovat.

Přetáhnul jste si pohodu z Chomutova, kde jste měl podařené jaro?

I když to s Chomutovem nevyšlo a sestoupilo se, paradoxně mi celá sezona dost pomohla. Možná jsem si opravdu herní pohodu a štěstí přetáhnul sem do Karlových Varů. Podařilo se mi dát gól hned v prvním zápase. Hned se hraje lépe, než čekat na trefu deset zápasů.

Věřil jste v létě, že se vám po návratu bude tolik dařit?

Nemůžu říct, že jsem to čekal. Na druhou stranu jsem od začátku ve čtvrté lajně, ale ona je trochu jiná, než na jaké jsem byl dosud zvyklý. Mluvili jsme před sezonou spolu s trenéry i Vencou Skuhravým. Hraju skoro všechny přesilovky, všechna oslabení, chodíme hodně pět na pět. Tím, že Venca je silný na buly, možná o to častěji se dostáváme na led. Papírově jsme čtvrtá lajna, ale ice-time máme velmi dobrý.

Nebyl jste terčem vtípků, jaký neznámý hráč přišel? Dřív jste tak produktivní nebyl.

Kabina se za tři roky moc nezměnila. Dřív jsem tolik gólů nedával, ale taky jsem nehrál přesilovky a nechodil tolik na led.

V čem vidíte sílu vaší čtvrté formace? Daří se i Skuhravému s Vondráčkem.

Trenéři nás složili asi záměrně. U nás se dá opravdu říct, že máme čtyři lajny rozložené rovnoměrně. Ve většině týmů bývá čtvrtá lajna opravdu udržovací, aby něco ubránila a rozbíjela hru. Tady může dát gól každý útok. Samozřejmě první lajna je skvělá, padá jim to, hrají spolu strašně dlouho. Ale je schopný je zastoupit i druhý, třetí nebo čtvrtý útok.

A daří se celému týmu. Takovou sílu jste v létě v týmu při svém návratu cítil?

Máme postupné cíle. Asi jsme nemohli hned vyhlašovat, že chceme do šestky. Předchozí sezony se to tu uhrávalo tak tak. Na druhou stranu ten tým je poskládaný velmi dobře, nejsou tu přestárlí a k nim vyloženě mladí kluci. Máme slušnou tu střední generaci a v extralize máme něco odehráno. Myslím, že tohle jsou roky, kdy by nám vše mohlo sednout a fungovat.

Tedy jak říkal trenér Pešout: do tří let medaile?

To by bylo hezký. (úsměv) Je vidět na všech týmech, jak se mění. Mnohdy kluci, kterým se daří, odejdou za lepším. Neříkám, že se tak stane i ve Varech, ale tři roky jsou dost daleko.

Návrat do Karlových Varů si tedy užíváte?

Odcházel jsem v době, kdy se nedařilo. Má poslední sezona se tady ještě uhrála, ale zažil jsem pak složité roky v Chomutově. Nešlo nám to výsledkově, pak se v kabině řešily i jiné věci. Po minulé sezoně v Chomutově je tohle balzám. (úsměv)