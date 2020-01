Hokejisté Varů v boji o šestku ztráceli. Byli jsme v křeči, ví Mikyska

Hokejisté Varů tak příliš nesladili noty před důležitými zápasy s tabulkovými sousedy. Páteční duel proti Litvínovu se skoro stal nutností. Nutností urvat za tři body.

Jestli mohlo být bodů více? Možná. Proti Plzni tyčka v poslední minutě, v duelu s Třincem silný úvodní pasáž ve třetí třetině, přesto jediný gól. Tak si celky odnesly spravedlivě: co gól, to bod. „Bod není málo, druhý už je loterie. Bohužel jsme udělali faul a Třinec toho využil,“ ohlíží se obránce Dalimil Mikyska. Jakkoliv mohla fanoušky i samotné hráče těšit úvodní část ve třetí třetině, po větší část zápasu byl soupeř aktivnější, lepší.

Rachůnkův gól ho sice delší dobu držel v odstupu, postupně už bylo otázkou času, kdy Oceláři svou převahu zužitkují a dorovnají skóre. Prostřední dějství hostům patřilo až drtivě. „Třinec byl lepší, to musíme uznat. První třetinu jsme zvládli výborně, bruslili jsme, napadali. Pak prostě... druhá třetina... nevím, co k tomu mám říct. Špatné,“ klopil oči mladý obránce.

Premiéra Kanaďanovi vyšla Premiéra v třineckém dresu Wojtekovi Wolskimu vyšla skvěle. Kanadský útočník s polskými kořeny rozhodl utkání 34. kola extraligy brankou v čase 63:40, Oceláři vyhráli v Karlových Varech v prodloužení 2:1. Čerstvá posila Ocelářů zaznamenala navrch asistenci u vyrovnávací branky Ondřeje Kovařčíka. Třinec se kvůli účasti na Spenglerově poháru v Davosu, kde dokráčel až do finále, představil v extralize poprvé od 22. prosince. Z turnaje si také přivezl novou akvizici Wolskiho, který tam po konci angažmá v Kunlunu v KHL vypomáhal Ambri-Piottě. „Úvodní minuty v nové soutěži v prvním zápase dnes byly pro mě hodně těžké. Jsem šťastný, že jsem vstřelenou brankou přispěl k vítězství. V mém věku si chci již hokeje užívat a chci především příležitost hrát v Třinci využít,“ řekl třiatřicetiletý Wolski, který hrál v NHL za Colorado, Phoenix, New York Rangers, Floridu a Washington. První větší příležitost měl v nedělním utkání v KV Areně domácí forvard Gríger, který přesnou nahrávku parťáka Rachůnka tečoval jen do Kváčovy náruče. Na druhé straně se dostal do šance Michal Kovařčík, ale Filip Novotný byl na jeho tvrdou střelu připravený. V polovině první třetiny se ve vlastním oslabení po chybě Rachůnka dostal k puku na červené čáře Martynek, ale i jeho samostatný únik zlikvidoval karlovarský gólman. Potom ukázal Rachůnek své ofenzivní kvality a v 17. minutě v přesilové hře z levého kruhu prostřelil Kváču. Ve druhém dějství se projevila síla Ocelářů, kteří začali soupeře přehrávat. Jen díky Novotnému, jenž postupně nadvakrát zlikvidoval nebezpečnou střelu Szturce, šanci Galvinše a bombu agilního Michala Kovařčíka, drželi domácí těsné vedení až do 38. minuty. V té ale střelou od modré čáry vyrovnal Ondřej Kovařčík. Ve třetí třetině se snažily oba týmy hrát bez chyby, ale i přesto si šanci k vítězné brance několikrát připravila agilní formace Michala Kovařčíka a na druhé straně nadvakrát z bezprostřední blízkosti nepřekonal hostujícího gólmana Gríger. V prodloužení nejdříve Roth nastřelil tyč a poté byl za vyseknutí hole vyloučený Polák. Přesilovku čtyř proti třem využil po krásné individuální akci právě kanadský útočník Wolski. (pmk, ČTK)

Energie možná využila třineckého návratu z Davosu a Spengler Cupu, jehož se Energie dvakrát v minulých letech také účastnila. Dlouhá cesta a menší zápasová pauza jakoby na jednom z favoritů extraligy byla znát. Alespoň prvních několik minut. „Chtěli jsme na ně vletět. Nevěděli jsme, jak jim to pojede. Nejezdilo, od druhé třetiny už ale hráli výborně.“

Co naopak sráží Karlovy Vary? Proč netěží z domácích zápasů víc bodů? Třeba také dozvuky drtivého nárazu v Brně. Porážka 1:9 zacloumá i zkušenějšími týmy. Jak přiznává i sám Dalimil Mikyska, chtít hodit zápas za hlavu se snadno řekne. Dostat skutečně nepěknou zkušenost z hlavy tak jednoduché není. „V podvědomí to asi zůstane. Chvílemi proti Spartě i Třinci jsme asi byli v křeči,“ uznává.

Souboj o šesté místo tým ztratil. A zezadu už se začínají tlačit další zájemci o start předkola v domácím prostředí. „Každý kouká na tabulku. Hráli jsme o šesté místo s Brnem, prohráli. Teď i s Třincem. Musíme koukat dopředu a snažit se vyhrát další zápas.“ Duel proti Litvínovu už bude skoro nutné vyhrát!

Zlín i Hradec Králové se bodově přibližují a Energii začíná být v první půlce tabulky těsno. Předposlední Litvínov pod koučem Kýhosem sice ukázal schopnost otáčet i zdánlivě ztracené bitvy, ale dál se krčí u dna a bojuje o záchranu. „Soustředím se na zápas, zase tak pečlivě se tabulce nevěnuji,“ usmívá se Mikyska.

Karlovarský dres bude mládežnický reprezentant oblékat do konce sezony. Tak zní domluva s Brnem. Pro dvacetiletého obránce premiérový ročník, kdy dostává v seniorské extralize tolik prostoru. Naskočil už do dvaceti zápasů a ve výběru kouče Pešouta patří mezi šest vyvolených beků. „Dostal jsem tu prostor, snažím se trenérům důvěru vrátit. V Brně jsem prostor neměl, šel jsem do Třebíče. Teď jsem strašně rád, že hraju extraligu.“

A navíc je Dalimil Mikyska v týmu, který hraje velmi slušně. Žádné stěhování do týmu bojujícího o život. Do Varů, které by rády do předkola, nejlépe ze sedmé či osmé příčky. Pro břeclavského rodáka nové prostředí, nový tým, noví spoluhráči. „První měsíc nebyl snadný, rozkoukával jsem se,“ směje se. Teď už je s novými spoluhráči sžitý a využívá i rad Dominika Graňáka, velezkušeného borce z mezinárodní scény. „Je super! Když někdo něco potřebuje, rád poradí. Spolu s Vencou jsou takoví naši tátové.“

I Mikyska už má zkušenosti s reprezentací, loni byl součástí juniorského týmu pro MS. Z právě skončeného šampionátu ale příliš neviděl. „Výsledky jsem sledoval, v televizi jsem viděl čtvrtfinále,“ říká. V kontaktu s některými bývalými parťáky ale nebyl. „Jen jsem se ptal Bedýnky (brankáře Bednáře), když se vrátil z kempu, jak na tom kluci jsou a tak,“ uzavírá.