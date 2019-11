Je tu skvělý tým, libuje si karlovarský odchovanec Polák

Z posledních deseti zápasů nastřádala Energie hned sedm výher a v extraligové tabulce ztrácí pouhých pět bodů na vedoucí Spartu, ta má ovšem utkání k dobru. Nejvyšší tuzemská soutěž sice za sebou zatím nemá odehranou ani polovinu, výsledky Karlových Varů ale beztak zasluhují pozornost a respekt, vždyť velká většina z posledních výher byla dosažená přesvědčivým rozdílem ve skore i přes extraligovou kvalitu soupeřů.

Výjimkou je mezi nimi jen vysoká domácí výhra 8:0 nad Pardubicemi. Zdravotní potíže totiž do hry nepustily „áčko“ soupeře, a tak si Energie zastřílela proti mladíkům. Hodně je šetřila. Náskok utěšeně navyšovala, ale výkon a nasazení ani zdaleka nedosahovaly tradiční zápasové úrovně. „Takový zápas se těžko hodnotí a není jednoduché k němu správně přistoupit,“ uznal po utkání Vojtěch Polák.

Karlovarský odchovanec s pěti starty v NHL se do mateřského celku vrátil po šesti letech, zatím jen na krátkodobou smlouvu. Na kontě už má dvě branky a jednu asistenci. Aktuální karlovarskou fazonu si užívá. „Je tady skvělý tým, máme super partu. Opravdu. Takovou jsem v ruské KHL nezažil,“ říká čtyřiatřicetiletý útočník.

Co říct k duelu s Pardubicemi?

Takový zápas nejde ani hodnotit. Přijeli s juniorama, snažili se, makali. Klobouk dolů před nimi, jak se snažili.

Bylo těžké se psychicky na zápas vyladit?

Strašně těžké. Protože přeci jen víte, že proti vám stojí mladí kluci. Někteří vypadali, že mají třeba 65 kilo. Snažíte se jít do soubojů opatrně. Dát Venca (Skuhravý) někomu tělo, může to skončit i zraněním. Museli jsme se připravit jako na každý jiný zápas, ale nebylo to snadné. Podařilo se nám dát góly a pak se zápas dohrával v poklidném tempu.

Nemůže takový zápas rozhodit váš rytmus?

Těžko říct. Pak už jsme hráli i volněji, což bylo asi vidět. My musíme v hlavách rychle přehodit zase na jiný level, protože nás hned čeká další zápas. Na Kladno se musíme nachystat jinak, zápas bude mít úplně jiné tempo.

Každopádně Energie zatím válí, jak si návrat užíváte?

Je to parádní! Kluci šlapou od začátku skvěle. Jsem s nimi vlastně od začátku, protože jsem s nimi byl na ledě. Tým má obrovské srdce, máme skvělou partu, srandu v kabině, výborný systém. Když budeme dodržovat pokyny a bojovat jeden za druhého jako doteď, prostě nám to bude šlapat.

Tušil jste nebo dokázal už dřív odhadnout sílu mužstva?

Je vidět, že kluci jsou delší dobu spolu. Sehranost v týmu je veliká. Důležité bude udržet laťku a jít pokorně ke každému zápasu, ke každému střídání. Nechat maximum na ledě v daný moment a ten vlak prostě pojede. (úsměv)

V čem je největší síla týmu?

Řekl bych, že dobře trénujeme. Tréninky jsou kvalitní, v tempu a my se vše snažíme přenést do zápasů. Máme hodně rychlých kluků. Když tam křídla vletíme na soupeře do pásma, nutíme je k chybám. Hokej je hra chyb. Soupeři chyby dělají a my z nich momentálně umíme těžit.

Po návratu jste chtěl zkusit českou extraligu. Jaká je?

Je kvalitní! Jsou tu šikovní hráči, což je vidět i u nás ve Varech. Česká šikovnost tady pořád je. Opravdu dobrá soutěž, navíc hodně vyrovnaná. I naše zápasy jsou strašně vyrovnané, my je zatím většinou překlápíme na naši stranu. Musíme jít pokorně dál a vážit si štěstíčka, které nám přeje.

Vy máte krátkodobou smlouvu, řešíte budoucnost?

Vůbec neřeším. Snažím se soustředit se na každý den. Snažím se dobře trénovat, zlepšovat se každý den a dělat věci v zápase co nejlíp. Co mi osud nadělí, uvidíme, teď nad tím nepřemýšlím.

Hrál byste klidně celou sezonu ve Varech? Vypadá to, že vás mateřský klub baví.

Určitě! Vidíte, že chodí hodně lidí. Fanoušci se baví, to se pak hned hraje lépe i nám a hokej nás baví. Vyhrává se, je super nálada a atmosféra. Člověk přijde, je sranda v kabině. Kluci tady jsou parádní. Uděláte si z někoho srandu, ale on se neurazí a takovou atmosféru v kabině v Rusku nezažijete.

Taková pohoda v KHL nebývá?

Já jsem něco takového snad opravdu nezažil. Možná v Čerepovci, ale tady je parta skutečně výborná. I proto hrajeme tak, jak hrajeme.

Karlovy Vary začíná extraliga vnímat jako černého koně ligy, lákal by vás úspěch s domácím týmem?

Samozřejmě je to hezký. Pokud nás vnímají jako černého koně soutěže, není to náš problém. Soustředíme se sami na sebe a moc nekoukáme kolem, kdo co píše a říká. Neřešíme, na koho jdeme a kdo si o nás co myslí. Máme svůj styl hokeje a za ním jdeme.

Tedy jste asi nečetl slova Radka Dudy, který vás pasoval do role nástupce Václava Skuhravého.

(smích) Já se opravdu snažím koukat a žít daný moment, věci dopředu moc neřeším. Jsem teď šťastný, že tady můžu být a vyhráváme. Venca hraje, je náš taťka a prostě tu kabinu řídí. My se ničím jiným nezabýváme.