V Karlových Varech míchají s útočníky, teď mají Poláka

„Tenhle tým má srdce. A je parádní, že jsme tady jeden za všechny a všichni za jednoho. Klobouk dolů před všemi, tohle byl úžasný výkon,“ smekl Vojtěch Polák před novými spoluhráči. Parádní výkon si však může odškrtnout také on sám, kromě vstřeleného gólu se asistencí podílel i na úvodním Beránkově zásahu v první minutě.

Čtyřiatřicetiletý Polák oblékal dres Energie naposledy v sezoně 2012/13, nyní se podle oficiálních stránek klubu dohodl na spolupráci s Energií do 2. prosince a v případě, že budou mít obě strany zájem, angažmá bude pokračovat.

Jak trenéři služeb zkušeného útočníka chtějí využít, to je na ledě znát už od prvního utkání s Mladou Boleslaví, ve kterém strávil na ledě šestnáct a čtvrt minuty. Dá se čekat, že s přibývajícím časem jeho role v týmu ještě poroste, a tak trenéři vymýšlí, jak vytížit útočníky, na které se teď tolik nedostane.

„Řešili jsme oživení kádru a jsme velmi rádi, že se nám povedlo domluvit se s Vojtou Polákem, který se s námi od srpna připravuje. Tím pádem se stalo, že by někteří hráči neměli vytížení, a tak jsme se dohodli s některými prvoligovými celky, aby nám ti hráči hráli,“ vysvětluje na klubovém webu karlovarský asistent trenéra Tomáš Mariška.

Nicolas Hlava je tak v Chomutově, Ondřej Šafář v Sokolově a Sebastian Gorčík čerstvě ve Vsetíně, kam se do konce kalendářního roku po pěti zápasech odehraných na střídavý start v Sokolově přesunul. „Chceme, aby všichni hráli, abychom v případě, kdyby někdo vypadl ze sestavy nebo nepodával takové výkony, si je mohli stáhnout. Všichni k nám mají zpátky vyřízené střídavé starty, takže zůstávají součástí naší organizace. My je budeme sledovat, a pokud si to svými výkony zaslouží či je budeme potřebovat, tak je určitě povoláme zpátky,“ říká Tomáš Mariška.

Energii teď čeká těžký program. Sérii tří venkovních utkání v řadě včera večer načala na ledě pražské Sparty, v pátek hraje v Liberci a náročný trip zakončí nedělním duelem ve Zlíně. „Čekají nás tři náročná venkovní utkání v rychlém sledu. Navíc s extrémně silnými soupeři. My se ale chceme soustředit sami na sebe. Máme formu, a pokud budeme pokračovat ve výkonech z posledních zápasů i nadále, můžeme rozhodně pomýšlet na body. Dokázali jsme si, že když dodržujeme stanovenou taktiku, můžeme bodovat úplně s každým,“ říká karlovarský asistent trenéra Tomáš Mariška.